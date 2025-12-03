El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El aviso de la OCU sobre las balizas V16: «Podrían no estar homologadas»

Este elemento sustituirá a los triángulos de emergencia a partir del 1 de enero como nuevo dispositivo de preseñalización de peligro y será obligatoria en 2026

Marina León

Marina León

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:32

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte a los conductores que adquirieron la baliza luminosa V16 de señalización antes del verano de que probablemente no esté homologada conforme al anexo del Real Decreto 2822/1998. Este elemento, que sustituirá a los triángulos de emergencia a partir del 1 de enero como nuevo dispositivo de preseñalización de peligro será obligatoria en 2026 sí o sí.

Una encuesta de OCU revela que la gran mayoría de las balizas adquiridas entonces costaron menos de 40 euros, el precio mínimo que tenían los modelos conformes a la normativa. Ahora son más baratos y pueden adquirirse desde 30 euros.

El uso de modelos no homologados es sancionable a partir de enero con una multa de 80 euros. Además, «supone un riesgo para el conductor», informa el organismo, ya que este tipo de balizas «no trasmiten la localización del vehículo averiado al centro de gestión de tráfico para avisar de la inmovilización a otros conductores», añaden.

Asimismo, la OCU recomienda a quienes ya tienen la baliza o vayan a adquirirla próximamente, realicen las siguientes comprobaciones. En primer lugar, que el etiquetado incluye la advertencia 'conectada a la DGT 3.0'. Que la carcasa lleve inscrito un número de homologación. Y para mayor seguridad, que esté incluido en el listado de dispositivos homologados que ofrece la web de la DGT.

Te puede interesar

