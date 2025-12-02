El mensaje de alivio de la DGT a los conductores por la baliza V16 Su director, Pere Navarro, contesta a los más críticos con el nuevo dispositivo de preseñalización de peligro

A.M. Martes, 2 de diciembre 2025, 12:04 Comenta Compartir

La baliza V16 que sustituirá a los triángulos de emergencia a partir del 1 de enero como nuevo dispositivo de preseñalización de peligro será obligatoria en 2026 sí o sí. «Hace cinco años que anunciamos que esto entraría en vigor el 1 de enero de 2026, con lo cual no va a haber prórroga», señaló hace unos días el director de la DGT, Pere Navarro.

Este recomendó no esperar al último día para su compra aunque reconoció que los policías no multarán al principio. «Como siempre» las policías de tráfico «serán flexibles» y durante un tiempo estarán informando sin multar, puesto que «el objetivo es, entre todos, consolidar que se utilice el sistema», que busca la mejora ante «el riesgo de atropello en la carretera».

Sobre esto último, Navarro advirtió que colocar la V16 no es suficiente pese a su conectividad. Hay que seguir llamando a la compañía de seguros para que venga la grúa y retire el coche o arreglen el desperfecto, «es decir, una cosa no sustituye a la otra, no nos equivoquemos».

En los últimos meses muchos conductores se han quejado de que la llegada de las balizas V16 no servirá para reducir la siniestralidad en las carreteras. Navarro recordó que en España fallecen entre 20 y 25 personas todos los años por atropello al bajarse del coche, aunque sí matizó que no todos «fueran a colocar el triángulo».

La DGT hará un seguimiento para poder valorar si es útil la baliza V16. Navarro afirmó que este dispositivo es un invento español y toda Europa está pendiente de los resultados. Han ido a Bruselas a explicarlo y hay «mucha expectación para ver qué resultado da», por lo que «están esperando a ver cómo funciona» para aplicarlo, señaló el director de Tráfico.