Una aerolínea cancela los vuelos de 5.000 pasajeros por un lavado erróneo de los asientos

La compañía no puede garantizar que no hubiera limpiado las fundas con agua, una estrategia que podría resultar peligrosa

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Jueves, 16 de octubre 2025, 18:31

Comenta

Finnair, la aerolínea nacional de Finlandia, tiene unos estándares de autoexigencia muy altos. Así lo demuestra su última decisión. La compañía canceló 40 vuelos, afectando a en torno a 5.000 personas, por un lavado erróneo de los asientos de los aviones.

La aerolínea suspendió temporalmente las operaciones de ocho de sus 15 aviones Airbus A321 porque no pudo garantizar que no hubiera limpiado las fundas con agua, ya que si se emplea este elemento resulta peligroso. Es decir, hubiera puesto en riesgo la estrategia de protección contra los incendios en cabina. «La seguridad es nuestra máxima prioridad y siempre seguimos las instrucciones de mantenimiento de los fabricantes, así como las directrices y recomendaciones de las autoridades», aseguró un portavoz de Finnair.

Lavar las fundas de los asientos con agua puede comprometer la protección contra incendios a bordo. De hecho, los asientos reciben tratamientos especiales para retardar la propagación del fuego. Emplear agua en la limpieza puede degradar o eliminar estos compuestos ignífugos aplicados a las telas, lo que los hace más susceptibles de combustión.

Esta compañía ha recibido varios galardones por, entre otras cosas, por su puntualidad y servicio. Además, Finnair está considerada como una de las aerolíneas más seguras del mundo. Esta pequeña crisis por la limpieza de los asientos evidencia la gran transparencia que tiene la firma con sus clientes.

