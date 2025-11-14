El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Opositores a la Ertzaintza y la Policía Municipal realizan el examen escrito en el BEC. Yvonne Iturgaiz

UGT y CC OO rechazan los planes de PNV y Bildu para blindar el euskera en las OPE

Los dos sindicatos cuestionan que se esté produciendo una «ofensiva judicial» y creen que los cambios generarían mayor «inseguridad jurídica»

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:32

UGT y CC OO han mostrado este viernes su rechazo a las dos propuestas, presentadas por PNV y EH Bildu, que está debatiendo el Parlamento ... vasco para blindar el euskera en las OPE. Ambos sindicatos advierten de que los cambios planteados generarían mayor «inseguridad jurídica», sobre todo la eliminación del índice de obligado cumplimiento que hoy por hoy marca el número de plazas que debe perfilar cada administración según el entorno sociolingüístico. Las dos centrales, además, coinciden en cuestionar que se esté produciendo una «ofensiva judicial» por la catarata de fallos que vienen anulado requisitos lingüísticos.

