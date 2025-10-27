El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Centenares de opositores participan el examen escrito de una OPE en un pabellón del BEC de Barakaldo. Yvonne Iturgaiz

El 80% de los ayuntamientos vascos exige más euskera que el fijado por el índice legal

Las diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa y el Gobierno también superan la tasa de plazas perfiladas, que se calcula según la realidad lingüística

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:58

El euskera ha vivido en las últimas décadas un intenso proceso de revitalización y, a medida que iba creciendo su uso y conocimiento, las administraciones ... también han ido elevando su exigencia para acceder a un puesto de trabajo en la función pública. En no pocos casos, por encima de los objetivos marcados por ley. En la actualidad, cuatro de cada cinco ayuntamientos, dos de las tres diputaciones forales y el Gobierno vasco superan el número de plazas con perfil preceptivo fijado por el índice de obligado cumplimiento, la herramienta legal que calcula esa proporción según la realidad lingüística de cada lugar.

