«Estamos en total indefensión», denuncian los ertzainas

El sindicato policial Euspel se ha concentrado en la mañana de este miércoles en Bilbao para denunciar las «continuas agresiones a los agentes de la ... autoridad en el País Vasco». Una situación que se está viendo especialmente agravada en las últimas semanas en Gipuzkoa, donde se han sucedido varios altercados contra la Ertzaintza y varias Policías Municipales. «Es un mal que estamos aguantando desde hace ya años. Vemos que estamos volviendo a tiempos atrás y hay que intentar entre todos pararlo», ha explicado el secretario de organización de la central, Aitor Rabanal. «Evidentemente estamos preocupados», ha añadido.

Los agentes presentes en la concentración han confesado que se sienten «en total indefensión», entre otras razones por la pérdida del respeto a la autoridad de una parte de la sociedad. «Es algo palpable desde hace años. La gente se viene arriba y trata de sobrepasar esa línea. La falta de respeto es total. Antes, un uniforme paraba a la primera una agresión, un primer ataque o un primer disturbio. Eso ya no funciona. Cualquiera se cree con el derecho a dar un paso hacia adelante. Y eso no puede ser, no puede ser», ha lamentado Rabanal.

Euspel considera que para detener esta ola de incidentes y evitar que vayan a más es necesario el «apoyo de las instituciones», especialmente del Departamento de Seguridad, que tiene que dotar de más medios, más formación y más personal a los diferentes cuerpos de seguridad. En el caso de la Ertzaintza, harían faltan 1.700 agentes más para cubrir las necesidades actuales del Cuerpo.