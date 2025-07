Así fue el ataque a la Ertzaintza en Azpeitia: agentes por el suelo y robo de esposas y walkies

Hasta ahora se conocían detalles parciales de los incidentes sucedidos el pasado fin de semana en Azpeitia, en el que dos ertzainas resultaron heridos de ... diferente gravedad tras ser agredidos por un grupo de medio centenar de jóvenes de la localidad. Estos últimos habían asaltado minutos antes la comisaría de la Policía Municipal para recriminar a los agentes locales por una actuación previa. En la mañana de este miércoles, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha realizado un relato pormenorizado de lo sucedido, que incluye agresiones, asalto a dependencias municipales y robo de material policial.

Según el consejero, una patrulla de la Ertzaintza descubrió en un momento de la noche –alrededor de las cuatro de la madrugada y con la localidad celebrando sus fiestas– a un joven mientras realizaba una pintada en un contenedor. Había escrito 'ACAB', acrónimo de la frase inglesa 'All cops are bastards' ('Todas las Policías son unas hijas de puta, según la traducción de Zupiria'). Los agentes, que contaban con el apoyo de varios miembros de la Policía Municipal, sancionaron al autor, «que es lo que tenían que hacer». En ese instante se concentró un grupo de personas en el lugar, «que generó tensión y algunos enfrentamientos» con los funcionarios que, en principio, no fueron a mayores.

Minutos después, un grupo de jóvenes «fue a pedir explicaciones» a los agentes de la Policía Municipal por acompañar a los ertzainas en la actuación previa. Tres de ellos accedieron a las oficinas de la Guardia Urbana, situadas en los bajos del Ayuntamiento. Ya dentro de las dependencias, se enfrentaron a los tres agentes municipales y abrieron la puerta para que entraran otras 40 personas. Los funcionarios se vieron desbordados y pidieron «apoyo y ayuda» a la Ertzaintza.

Tres patrullas que se encontraban por las inmediaciones acudieron a esa llamada e «hicieron lo que pudieron» para tratar de desalojar a los jóvenes y poner fin a esa situación. Según el relato de Zupiria, fueron unos minutos de mucha tensión. «Hubo robo de walkies, hubo robo de esposas, hubo agresiones. Los agentes acabaron por los suelos y dos de ellos heridos», ha informado en una entrevista en la radio pública vasca.

Según diversas fuentes, no confirmadas por Seguridad, la intervención de un concejal del Ayuntamiento consiguió finalmente que los jóvenes abandonaran las instalaciones policiales. Todo lo sucedido estaría grabado por las cámaras personales que llevaban los ertzainas adosadas a su cuerpo y esas imágenes servirán para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables.

Tras el relato de los hechos, Zupiria ha realizado una valoración política y se ha mostrado muy duro tanto con la alcaldesa de la localidad, Nagore Alkorta, como con su partido, EH Bildu. Ha criticado el «nulo apoyo» de la primera edil a la «presencia y actuación» de la Ertzaintza. «Parecería que nuestra Policía no es querida en Azpeitia y que sus ciudadanos no quisieran ver a los ertzainas de uniforme por la calle haciendo su trabajo. Si es así, me preocupa muchísimo», ha señalado el consejero.

«No me parece normal que haya movimientos en este país (en referencia a la izquierda abertzale) que cuestionen la existencia de la Ertzaintza y que la mera presencia de un agente en un espacio público sea un problema para ellos. Eso no lo podemos admitir», ha añadido Zupiria.