El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a su llegada al Tribunal Supremo en junio pasado. EFE

Servinabar empleó a tres familiares de Cerdán y le pagó dos alquileres y otros gastos

La firma de Antxon Alonso, de la que el exdirigente socialista llegó a tener participaciones, abonó 68.000 euros en dos pisos en Madrid y la compra de muebles y los cargos de una tarjeta de crédito

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:05

El informe de la UCO sobre las relaciones comerciales entre la empresa navarra Servinabar y la multinacional Acciona, que fueron en UTE en algunos contratos ... bajo sospecha en la causa abierta en el Tribunal Supremo, le reportaron a la compañía dirigida por el investigado Antxon Alonso 6,7 millones de euros, un 75% de los ingresos totales percibidos en el periodo señalado por los investigadores.

