El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imanol Pradales, con el presidente canario, Fernando Clavijo, en el observatorio del Teide.

Pradales ve una «estrategia política» para centralizar el poder en Madrid y «drenar las periferias»

Dice que un Gobierno PP-Vox le «inquieta muchísimo», pero que la incógnita es «qué Feijóo se va a ver»

David Guadilla

Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:48

Imanol Pradales cree que la legislatura que arrancó en 2023 gracias al apoyo que Pedro Sánchez recibió de la llamada «mayoría de la investidura» vive ... una «altísima inestabilidad» y «está cogida con hilos», pero que aun así la posibilidad de que haya un adelanto electoral es reducida. La alternativa, sostienen, sería un Gobierno del PP con Vox, algo que le «inquieta muchísimo». Por varias cuestiones. Entre ellas, que ese ejecutivo pondría encima de la mesa una «agenda reformista regional» basada en el fortalecimiento del eje «Madrid capital». Una tendencia que viene de lejos y que implica la «centralización de poderes» y «drenar las periferias».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La FIFA permite la inscripción de Laporte en el Athletic
  2. 2

    Los vecinos dan la primera batalla en la guerra de las terrazas de Bilbao
  3. 3

    Así se inunda Bizkaia: 8.000 vecinos en riesgo por las mareas extremas en la Ría
  4. 4 Laporte se despide del Al-Nassr: «Estoy agradecido por esta experiencia»
  5. 5

    Águila Solitaria, el asceta que lleva 20 años aislado del mundo en un valle de La Rioja
  6. 6 El conmovedor mensaje de Sara Botello, mujer de Laporte, tras el regreso del central al Athletic
  7. 7

    Polémica por el tercer grado a Mikel Otegi, que mató a dos ertzainas
  8. 8

    «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  9. 9

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  10. 10

    ¿Podrá jugar Laporte la Champions con el Athletic?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Pradales ve una «estrategia política» para centralizar el poder en Madrid y «drenar las periferias»

Pradales ve una «estrategia política» para centralizar el poder en Madrid y «drenar las periferias»