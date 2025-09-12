Pradales ve una «estrategia política» para centralizar el poder en Madrid y «drenar las periferias»

Imanol Pradales cree que la legislatura que arrancó en 2023 gracias al apoyo que Pedro Sánchez recibió de la llamada «mayoría de la investidura» vive ... una «altísima inestabilidad» y «está cogida con hilos», pero que aun así la posibilidad de que haya un adelanto electoral es reducida. La alternativa, sostienen, sería un Gobierno del PP con Vox, algo que le «inquieta muchísimo». Por varias cuestiones. Entre ellas, que ese ejecutivo pondría encima de la mesa una «agenda reformista regional» basada en el fortalecimiento del eje «Madrid capital». Una tendencia que viene de lejos y que implica la «centralización de poderes» y «drenar las periferias».

Las declaraciones del lehendakari se han producido en Canarias, donde esta de visita oficial. El jueves se entrevistó con el presidente autonómico, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, con el que ha manifestado una notable sintonía durante los últimos meses. Los dos mandatarios han mostrado su cercanía con diversos gestos, acuerdos -sobre todo relacionados con la inmigración- y declaraciones en la que ambos han subrayado la importancia de defender la pluralidad de Estado.

Una línea que ha defendido este viernes en un foro organizado por la cadena Ser, en el que se ha reflexionado sobre la posibilidad de un adelanto electoral. A su juicio, las encuestas que muestran a un PP que está por delante del PSOE, con Vox creciendo y una izquierda a la izquierda del PSOE que decrece hace que Sánchez no tenga «incentivos» para llamar a las urnas. «Va a intentar que la legislatura continúe», ha recalcado Pradales, si descartar que pueda «existir algún tipo de elemento externo» que la haga «saltar por los aires» todo. Por ejemplo, el 'caso Ábalos'.

«Ofensiva muy dura»

Pero antes o después el lehendakari ha recalcado que es importante estar «preparados» para un Gobierno del PP con Vox, que abriría la puerta a una «recentralización» con una «ofensiva muy dura» contra los nacionalismos. Un Gobierno ante el que, ha asegurado, tendrán que «con uñas y dientes a la casa vasca».

En su opinión, esa alianza pondría encima de la mesa una «agenda reformista regional» basada en el fortalecimiento del eje «Madrid capital». En esa línea ha señalado que desde la llegada de José María Aznar al poder se inició una «tendencia sibilina de concentración de poder» en torno a la capital de España, el lugar por donde «pasa todo», con una «estrategia política» que implica la «centralización de poderes» y «drenar las periferias».

Ante esta hipótesis de un gobierno PP-Vox, se ha preguntado «qué Feijóo» se va a ver y si va a «apostar por la moderación o por su radicalización», si habrá un Feijóo «que quiere gobernar respetando la realidades nacionales diferentes que existen en el Estado o si va a plegarse y a ser sumiso de las políticas de Vox». «Es la gran pregunta», ha indicado, ya que hasta el momento se ha visto «a dos Feijóo».