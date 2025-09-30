El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El lehendakari, Imanol Pradales, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Irekia

Pradales clama contra la «burda manipulación» de Ayuso: «Aplica el manual de la antipolítica»

El lehendakari censura la tergiversación de sus palabras que hizo la presidenta madrileña y promete «alzar la voz» cada vez que se «desprecie» el euskera

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Martes, 30 de septiembre 2025, 09:00

Imanol Pradales ha mostrado este martes su hartazgo con Isabel Díaz Ayuso después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid manipulara unas palabras suyas ... y le acusara directamente de amenazarla con consignas propias del hostigamiento de ETA. El lehendakari ha denunciado la «burda manipulación» de sus declaraciones, que no suponían otra cosa que una defensa del euskera y la cultura vasca, y ha tachado de «indignante» e «inaceptable» la actitud de la dirigente del PP, a la que sitúa en el «manual de la antipolítica».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  2. 2

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  3. 3

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  4. 4

    Un herido en una pelea con palos y paraguas en plena calle en Erandio
  5. 5

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro
  6. 6

    «Sus amigos nos grabaron besándonos. Lo tenía planeado»
  7. 7 Stratus, la nueva variante del covid con un síntoma fácilmente reconocible
  8. 8

    El Athletic quiere ampliar Lezama con un ambicioso plan que duplicará su superficie
  9. 9 La firma que viste a Isabel Preysler, Eugenia Silva y un montón de influencers aterriza en Bilbao con prendas atemporales que «nunca se arrugan»
  10. 10 El restaurante de Getxo que saca chispas a las brasas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Pradales clama contra la «burda manipulación» de Ayuso: «Aplica el manual de la antipolítica»

Pradales clama contra la «burda manipulación» de Ayuso: «Aplica el manual de la antipolítica»