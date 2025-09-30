Pradales clama contra la «burda manipulación» de Ayuso: «Aplica el manual de la antipolítica»

Imanol Pradales ha mostrado este martes su hartazgo con Isabel Díaz Ayuso después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid manipulara unas palabras suyas ... y le acusara directamente de amenazarla con consignas propias del hostigamiento de ETA. El lehendakari ha denunciado la «burda manipulación» de sus declaraciones, que no suponían otra cosa que una defensa del euskera y la cultura vasca, y ha tachado de «indignante» e «inaceptable» la actitud de la dirigente del PP, a la que sitúa en el «manual de la antipolítica».

El mandatario nacionalista se ha expresado así en una entrevista en Radio Popular en la que ha abordado la polémica. Su origen se sitúa en el Alderdi Eguna del PNV el domingo, cuando Pradales acuñó el lema «Ayuso, entzun, Euskadi euskaldun!» («¡Ayuso, escucha, Euskadi euskaldun!») para hacer una defensa cerrada del euskera tras el plantón institucional de la líder madrileña en la Conferencia de Presidentes de junio en Barcelona, donde se levantó de la mesa cuando el lehendakari empezó a hacer su intervención en lengua vasca.

El lunes, Ayuso respondió a esa alusión tergiversando las palabras: «El lehendakari ayer, en un mitin en el País Vasco, me mandó un recado un tanto preocupante. Lo de 'Ayuso, entzun, pim pam pum', que es lo que vino a decir y se decía antaño, me parece altamente preocupante». Relacionó así declaraciones que en realidad no había pronunciado Pradales con las proclamas que se solían utilizar hace décadas para amenazar a políticos, jueces, empresarios o periodistas bajo el punto de mira de ETA. Llegó a hablar de «violencia verbal» y de «amenazas».

Este martes, el lehendakari ha querido salir al paso de las duras críticas. En primer lugar, ha evidenciado que sus declaraciones del domingo no tenían esa finalidad. «En ningún momento fue mi intención incomodar a la señora Ayuso con lo que dije. Fue una defensa del euskera y una petición pública de respeto hacia nuestra lengua. Si le incomodó, lo siento», ha antepuesto. Ahora bien, a partir de ahí ha dejado claro que «en política y en la vida no todo vale» y que la reacción de la presidenta de Madrid representa «una forma de hacer política que no comparto en absoluto».

«Me indigna cómo se manipulan burdamente mis palabras, cómo se banaliza el uso de la violencia y a ETA, y cómo se apunta a una amenaza por mi parte», ha reflexionado. En su opinión, el pronunciamiento de Ayuso «la retrata y deja en evidencia el tipo de política que pretende ejercer», que es «la aplicación del manual de la antipolítica». «Es algo que creo que no compartimos en este país la inmensa mayoría de la sociedad vasca, que no quiere que esa política llegue a Euskadi. No es mi estilo y no voy a caer en esa trampa a pesar de la provocación», ha abundado.

El lehendakari, más que por el ataque personal, se ha mostrado preocupado por la confrontación a cuenta del euskera. «Lo que se muestra con esas declaraciones es una falta de respeto absoluta a nuestra lengua, es un desprecio a nuestra identidad y es algo que no podemos tolerar. Seguiré alzando la voz cada vez que no se respete el euskera y la singularidad vasca porque soy lehendakari de Euskadi, represento a un pueblo con una identidad y una lengua, y lo único que queremos es que sea respetada y no menospreciada», ha remachado.