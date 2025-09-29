Ayuso responde a Pradales: «Lo de 'Ayuso, entzun, pim pam pum' es lo que se decía antaño y es preocupante»

Isabel Díaz Ayuso ha decidido este lunes responder al lema que Imanol Pradales entonó el domingo en el Alderdi Eguna para reivindicar el euskera y ... la cultura vasca tras su sonado enfrentamiento en la Conferencia de Presidentes del pasado junio. Si el lehendakari gritó en las campas de Foronda «Ayuso, entzun, Euskadi euskaldun!», la presidenta de la Comunidad de Madrid ha señalado que esa frase recuerda directamente a las consignas que se lanzaban en tiempos del señalamiento de ETA y ha mostrado su «preocupación».

«El lehendakari ayer, en un mitin en el País Vasco, me mandó un recado un tanto preocupante. Lo de 'Ayuso, entzun, pim pam pum', que es lo que vino a decir y se decía antaño, me parece altamente preocupante», ha afirmado en una entrevista en Telecinco. Ayuso ha recordado que el PNV es socio del Gobierno de Pedro Sánchez y ha situado a la formación de Aitor Esteban dentro de un uso de la «violencia verbal para intentar equipararnos a los demás». «Y si lo denuncias o te quejas, eres tú el que buscas la confrontación», ha señalado.

Este nuevo episodio en el Alderdi Eguna, con la respuesta de Ayuso apenas 24 horas más tarde, se suma al cada vez más largo libro de desencuentros entre la baronesa del PP y el lehendakari. Ya en tiempos de Iñigo Urkullu ambos tuvieron enfrentamientos a cuenta de los impuestos. El entonces inquilino de Ajuria Enea acusó a la Comunidad de Madrid de hacer «'dumping' fiscal», a lo que la mandataria autonómica respondió denunciando los «privilegios» de Euskadi por el Concierto Económico.

Con la llegada de Pradales, el duelo se ha redirigido al campo del euskera. El pasado junio, ante la primera Conferencia de Presidentes en la que se permitió utilizar las lenguas cooficiales, Ayuso abandonó la reunión en el momento en que el lehendakari comenzó a hablar en lengua vasca. Pradales clamó después contra la «intolerancia» de la presidenta madrileña: «Me hace gracia que en un país donde se toman cañas en libertad, no se pueda hablar euskera en libertad».