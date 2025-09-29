El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El lehendakari, Imanol Pradales, el domingo en su intervención en el Alderdi Eguna. EP

Ayuso responde a Pradales: «Lo de 'Ayuso, entzun, pim pam pum' es lo que se decía antaño y es preocupante»

La presidenta de la Comunidad de Madrid relaciona la reivindicación del euskera del lehendakari con las amenazas en tiempos del terrorismo de ETA

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:46

Isabel Díaz Ayuso ha decidido este lunes responder al lema que Imanol Pradales entonó el domingo en el Alderdi Eguna para reivindicar el euskera y ... la cultura vasca tras su sonado enfrentamiento en la Conferencia de Presidentes del pasado junio. Si el lehendakari gritó en las campas de Foronda «Ayuso, entzun, Euskadi euskaldun!», la presidenta de la Comunidad de Madrid ha señalado que esa frase recuerda directamente a las consignas que se lanzaban en tiempos del señalamiento de ETA y ha mostrado su «preocupación».

