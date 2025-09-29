Ayuso, respecto al discurso del Rey sobre Israel en la ONU: «Reina pero no gobierna»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cuestionado este lunes 29 de septiembre la referencia a los ataques israelíes sobre Gaza que el rey Felipe VI ... incluyó la semana pasada en su discurso ante la Cumbre de Naciones Unidas en Nueva York. La regidora autonómica ha subrayado que el Monarca «reina, pero no gobierna» y que, por tanto, «no tiene que tomar más postura que la conciliación».

Con estas palabras, la dirigente madrileña respondía a la intervención del Rey, en la que Felipe VI admitió que le resulta difícil comprender las acciones del Gobierno de Benjamín Netanyahu en Gaza, instó a la comunidad internacional a no mirar hacia otro lado y se dirigió directamente a Israel con un llamamiento: «Clamamos, imploramos, exigimos, detengan ya esta masacre». El monarca pronunció estas declaraciones en una entrevista concedida a Telecinco.

La posición de Ayuso vuelve a marcar distancia dentro del Partido Popular. Mientras la presidenta madrileña cuestiona las palabras del jefe del Estado, otros barones del PP, como el presidente andaluz, Juanma Moreno; el gallego, Alfonso Rueda; o el aragonés, Jorge Azcón, han calificado la situación en la Franja de Gaza como un «genocidio».

Las declaraciones de Ayuso se suman, además, al gesto que tuvo la semana pasada, un día después de la intervención del Rey, cuando recibió a la encargada de negocios de Israel. En aquel encuentro, la presidenta madrileña aseguró que «España lo pagará muchos años», una posición que ha mantenido este lunes, cuando ha asegurado que la mayor parte de la tecnología que funciona en el mundo «es israelí».