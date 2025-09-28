Pradales se pone mitinero: «Ayuso, entzun, Euskadi euskaldun!»

130 años no se cumplen todos los días. El PNV ha soplado las velas en un ambiente festivo. El Alderdi Eguna, su cita anual por ... antonomasia, se ha celebrado este domingo en las campas de Foronda con nuevo formato: un escenario a ras de suelo con la multitud alrededor. Un mensaje que pretende trasladar cercanía y centralidad. Y una idea: «Todos somos el partido, lo importante es la gente que ha hecho este partido».

Los medios actuales permiten todo tipo de posibilidades. El propio acto se ha transmitido por 'streaming', los mensajes vuelan de teléfono en teléfono... Pero, pese al entorno digital, o precisamente por ello, citas como la de este domingo en el Alderdi Eguna tienen su importancia y su simbolismo. También a la hora de coser heridas, como ha demostrado la presencia en primerísima fila de Iñigo Urkullu y de Andoni Ortuzar.

El sol apretaba desde primera hora y la multitud buscaba refugio en las txosnas. Por partida doble: eran el único lugar con sombra y, desde luego, era obligatorio refrescarse el gaznate. Corría el txakoli, los txikitos, la cerveza, los refrescos y el agua. La organización llamaba a filas y e instaba a escuchar los discursos, pero no eran pocos quienes se resistían a abandonar la frescura de las txosnas. Hay quien piensa que el problema es de horario: a quién se le ocurre organizar el acto político a la hora del vermú.

Lejos o cerca, todos han escuchado a un políglota Pradales mandar un rotundo mensaje a la Comunidad de Madrid. No olvida el lehendakari la indignación que le produjo, el pasado mes de junio, en la Conferencia de Presidentes de Barcelona, el plante de la baronesa madrileña por emplear el euskera. Se lo ha dicho en inglés: «We are basque!». Por si no se ha escuchado, en euskera: «Ayuso, entzun, Euskadi euskaldun!». Y ya en perfecto castellano, con un enardecido perfil 'mitinero', le ha exigido «que no nos menosprecie». Esteban también ha dado muestras de su cosmopolitismo, con tres párrafos enteros de su discurso en francés.

Cuatro enormes pantallas colocadas sobre el escenario permitían seguir el evento. En la esquina superior derecha, dos símbolos: las banderas de Ucrania y Palestina. Mensaje inequívoco a la izquierda abertzale, a quien los jeltzales reprochan que «politice» el dolor de los palestinos mientras «calla» sobre la agresión de Putin. También ha habido una mención a las mujeres afganas y al pueblo de Venezuela.

Homenaje a militantes

Otro mensaje cristalino de Pradales, que ha arrancado largos aplausos, ha sido contra la inseguridad ciudadana. «No vamos a permitir que nuestras hermanas, amas y aitites salgan con miedo a la calle». Y por eso ha agradecido su labor «a quienes nos protegen», esos «a los que se ha señalado este verano», un asunto que, ha confesado, le «preocupa».

No se han perdido la cita los aliados del PNV. Singularmente Junts, cuya relación con los jeltzales ha salvado de forma definitiva la brecha generada en el procés. Su secretario general, Jordi Turull, ha reafirmado las «buenas relaciones» entre ambas formaciones. «Compartimos mucho más de lo que nos separa», ha celebrado.

Bajo el lema 'Batzen gaituzten hariak' (Los hilos que nos unen) se han reunidos diferentes generaciones jeltzales. Las juventudes, EGI, con su ambición y su mensaje, 'Euzkadi askatzeko jaioak' (Nacidos para liberar Euzkadi) desfilaban entre vítores. Los más veteranos, el grupo de 'helduak', reivindicaban el orden con su 'Aitaren etxea defendatuko dogu' (Defenderé la casa de mi padre), el famoso verso de Gabriel Aresti. En la campa, multitud de familias, con niños pequeños y personas de edad lanzaban repetidos «aúpa, aúpa» al paso de las distintas organizaciones municipales. Mientras el olor a sardinas impregnaba la campa, la jornada avanzaba y las proclamas políticas despertaban entusiasmo. Previamente ha tenido lugar un simbólico homenaje a un veterano militante de Ondarroa que militó durante la dictadura y a una joven afiliada de Sopela. Más hilos intergeneracionales.