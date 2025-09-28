Esteban reivindica el «centro» y confronta con Bildu pero se abre a un pacto en el nuevo estatus

Era el primer discurso de Aitor Esteban en un Alderdi Eguna y el mensaje ha sido claro: «Más en el centro no podemos estar». El ... presidente del PNV, elegido hace medio año en la Asamblea General del frontón Atano III, ha reivindicado «el equilibrio, la sensatez y la moderación» como señas de identidad del PNV «en tiempos bipolares de extremos enfrentados, del absolutamente blanco o el absolutamente negro». En un clima ya abiertamente preelectoral, el líder jeltzale, en un nuevo escenario circular situado en el centro de las campas de Foronda -un cambio que, más allá de lo estético, pretende simbolizar cercanía a la gente en un contexto de «cansancio» y desafección política- ha dedicado la parte central de su intervención a confrontar con Bildu y a defender la «tradición» jeltzale a lo largo de sus 130 años de historia frente a una izquierda abertzale que prefiere «romperlo todo para parecer nuevos» y «destruir para renovar». «No somos equidistantes, somos el centro de gravedad que mantiene a Euskadi en marcha. Construimos no incendiamos. Cumplimos, no prometemos», ha dicho, orgulloso de que Bildu les ubique «en la derechona» y el PP «en la izquierda».

Sin embargo, pese a insistir en que los modelos de PNV y Bildu son antagónicos y a dejar claro que el PNV ni es «personalista» ni busca «rupturas», Esteban, que ha rechazado poder coincidir en fiscalidad, infraestructuras, salud, seguridad o política exterior con los de Arnaldo Otegi, sí ha dejado la puerta abierta a un acuerdo con EH Bildu en un terreno, el del nuevo estatus. El presidente del PNV ha deslizado que «quizás» las dos fuerzas nacionalistas puedan pactar dar un «salto estatutario» hacia un nuevo estatus político. «Vamos a verlo. El PNV no va a escatimar esfuerzos en ello», ha prometido Esteban, que sin embargo ha enfriado las expectativas de un acuerdo rápido -el lehendakari Pradales ha emplazado a los partidos a junio del año que viene- porque «el inestable panorama político español hace complicada la travesía».

Eso sí, Esteban ha dejado claro que, en relación al autogobierno, el PNV no va a aceptar un pacto descafeinado ni un «decorado vacío». «Si el nuevo estatus no supone un salto real en reconocimiento nacional, arbitraje y presencia exterior, el PNV no estará», ha advertido. En cualquier caso, el presidente del PNV se ha mostrado convencido de que el camino hacia el autogobierno «pleno» no se hace sólo en Madrid sino también en Europa. Incluso, se ha dirigido en inglés a la UE para demandar el lugar de Euskadi en sus instituciones «como cualquier otra nación». «Es nuestro derecho y nunca vamos a renunciar a él. Somos una nación, la más antigua de Europa», ha dicho, en inglés, el cuarto idioma que ha manejado en su discurso, en el que también se ha dirigido en francés a la millitancia de Iparralde.

Han llamado la atención también las omisiones en una larga intervención que ha dedicado a reivindicarse y a confrontar con Bildu pero en la que ha evitado dirigirse directamente a Pedro Sánchez para reclamarle nada, pese a haber arrancado ya la negociación presupuestaria con Moncloa y a tener pendiente el cumplimiento del calendario de transferencias, que debería culminar a finales de este año. Frente a la incertidumbre del panorama político, y la complicada papeleta que eso supone para un PNV que sigue apoyando al Gobierno en mitad de la gresca entre sus socios, Esteban ha hecho esfuerzos por reivindicar al PNV como un partido «estructural» del sistema y no «una moda». Y ha dejado claro que rechazará, tras das por hecho que Bildu lo planteará, listas conjuntas en las generales con Bildu. «Nuestro modelo no es Venezuela, no vamos a defender un régimen dictatorial con pucherazo incluido», ha dicho entre aplausos, en un discurso en el que también ha quedado patente el apoyo a Palestina y Ucrania.

En todo caso, se ha podido leer entre líneas que el EBB espera una convocatoria electoral en cualquier momento entre la primavera y el otoño de 2026: en ese clima encaja el anuncio que Esteban ha hecho de la convocatoria de otra Asamblea General, seis meses después del cónclave en el que fue elegido, el próximo 13 de diciembre en el Palacio Europa de Vitoria, para «fortalecer y activar a la militancia». La razón de fondo, la aprobación de unos nuevos estatutos, una tarea que quedó pendiente en el Atano, y que arranca ahora, a punto de que la comisión del partido encargada de revisar la normativa interna entregue el borrador al EBB. Esteban ha animado a las bases a no «tener miedo» a proponer cambios drásticos en el funcionamiento interno del partido.

Cánticos a Ayuso

En una jornada soleada y de temperatura agradable, la 49 edición del Alderdi Eguna jeltzale ha estado marcada también por el discurso del lehendakari Pradales, muy político y en tono mitinero como acostumbra. El jefe del Ejecutivo vasco no ha eludido ningún debate, por ejemplo el de la seguridad ciudadana. «No vamos a permitir que nuestras hijas, amamas o aitites no puedan andar tranquilos por los pueblos de Euskadi», ha advertido Pradales, que ha arrancado así una de las ovaciones de la jornada, que ha aprovechado también para respaldar a la Ertzaintza y denunciar cómo en las fiestas populares de verano «se ha señalado a quienes nos protegen». También ha abordado el lehendakari otro tema espinoso que Esteban ha preferido obviar en su intervención, el de la inmigración. Tras declararse «orgulloso» de ser biznieto de burgaleses emigrados a Euskadi, Pradales ha llamado a «cuidar y defender la casa vasca» y ha defendido una política de «puertas abiertas y generosidad» con quienes vienen a Euskadi pero con matices. «Nuestra casa tendrá las puertas abiertas y generosidad para quien lo necesite, siempre que se cuide y se respeten las normas», ha advertido, antes de reclamar «nuevas capacidades políticas» para gestionar desde Euskadi la inmigración y «acoger e integrar de manera adecuada».

Pradales, que ha entonado cánticos para recordar a Isabel Díaz Ayuso que Euskadi «es euskaldún» y ha insistido en hacer bandera del «bienestar emocional» de los ciudadanos, sí ha dejado claro al PSOE y al PSE, tras deslizar Eneko Andueza que tener más competencias no soluciona los problemas, que Euskadi «va a pelear» por cada una de las transferencias. «¡No nos van a dar gato por liebre, ni vamos a aceptar mercancía averiada!», ha advertido el lehendakari, que ha comparado la negociación de cada transferencia con «sacar una muela» y ha lamentado que en Madrid sean «todo sonrisas» pero los negociadores se comporten «como trileros» en cuanto «llega el primer papel».