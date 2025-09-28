El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jone Berriozabal, Aitor Esteban, Iraia Pinedo e Imanol Pradales en las campas de Foronda. Jesús Andrade

Esteban reivindica el «centro» y confronta con Bildu pero se abre a un pacto en el nuevo estatus

Anuncia en el Alderdi Eguna una Asamblea General en diciembre para «activar» a la militancia mientras Pradales promete «puertas abiertas» a la inmigración siempre que «se respeten las normas»

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Domingo, 28 de septiembre 2025, 13:49

Era el primer discurso de Aitor Esteban en un Alderdi Eguna y el mensaje ha sido claro: «Más en el centro no podemos estar». El ... presidente del PNV, elegido hace medio año en la Asamblea General del frontón Atano III, ha reivindicado «el equilibrio, la sensatez y la moderación» como señas de identidad del PNV «en tiempos bipolares de extremos enfrentados, del absolutamente blanco o el absolutamente negro». En un clima ya abiertamente preelectoral, el líder jeltzale, en un nuevo escenario circular situado en el centro de las campas de Foronda -un cambio que, más allá de lo estético, pretende simbolizar cercanía a la gente en un contexto de «cansancio» y desafección política- ha dedicado la parte central de su intervención a confrontar con Bildu y a defender la «tradición» jeltzale a lo largo de sus 130 años de historia frente a una izquierda abertzale que prefiere «romperlo todo para parecer nuevos» y «destruir para renovar». «No somos equidistantes, somos el centro de gravedad que mantiene a Euskadi en marcha. Construimos no incendiamos. Cumplimos, no prometemos», ha dicho, orgulloso de que Bildu les ubique «en la derechona» y el PP «en la izquierda».

