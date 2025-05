«El PP debe actuar como si Vox no existiera y ofrecer al votante una alternativa a Sánchez»

Mano derecha de José María Aznar durante su estancia en La Moncloa, director de la Fundación FAES y presidente de la Comisión de Libertades Civiles, ... Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, Javier Zarzalejos (Bilbao, 1960) es voz autorizada para repasar la la actualidad política: desde la inmigración a la guerra arancelaria, pasando por las amenazas contra la Unión y el congreso del PP que hoy convoca oficialmente Feijóo. «Es una buena decisión. Todo el partido va a quedar orientado hacia una confrontación electoral que va a ser complicada».

- ¿Qué espera de ese congreso?

- Debemos presentar, codificar, una alternativa de gobierno, que tiene que ser necesariamente propositiva por la necesidad de que el futuro gobierno de España dé certidumbre y recupere institucionalidad en un entorno internacional muy complicado.

- Así que el PP debe pasar de sólo criticar a plantear propuestas.

- Ese paso ya se ha dado. Lo que pasa es que todo lo que representa en este momento la imagen de Sánchez monopoliza el foco. Es muy difícil debatir sobre otras políticas cuando de lo único que se habla es de la estricta supervivencia de un personaje.

- ¿Hacia dónde debe mirar el PP de Feijóo: hacia la ortodoxia de Aznar o hacia el pragmatismo de Rajoy?

- En este PP hay mucho Aznar, mucho Rajoy y mucho Feijóo. Cuando quieres construir una opción que representa a millones de personas tienes que integrar muchas sensibilidades. Ese es el gran trabajo político que nos espera y el que va a dar una gran victoria para el PP.

- ¿Y dónde debe buscar sus votos, en el centro o en la derecha?

- El centro no se persigue, el centro se atrae. Así que un PP moderado y razonable y al mismo tiempo claro en sus compromisos atraerá al centro.

- ¿Cómo debe tratar el PP a Vox?

- En cierto sentido, como si no existiera. No podemos actuar por relación a otros partidos. El PP tiene que afirmar lo que es: la única alternativa posible a Sánchez.

- Pero Vox no va a desaparecer.

- Sin duda seguirá haciendo mucho ruido porque el PP es el objetivo primordial de sus ataques y críticas y porque se alimenta de la polarización que promueve Pedro Sánchez. Hay una pinza y una extraña simbiosis entre Vox y el PSOE.

- Las encuestas dicen que una parte relevante del electorado no le va a votar mientras haya opciones de que pacten con Vox.

- El PP no tiene que ofrecer a los ciudadanos pactos sino una alternativa. Y buscar que a esa alternativa se sume el mayor número de votantes posibles. Sabemos que la campaña de Sánchez va a ser 'que viene Vox'. Y la mejor manera de hacer frente a eso es que el PP asuma su identidad. No es casualidad que en dos comunidades autónomas tan distintas, pero con tradición popular, como Galicia y Madrid, Vox no exista. Ahí hay un camino muy bien marcado.

- ¿Estaría cómodo Javier Zarzalejos con un Gobierno liderado por Feijóo con Abascal de vicepresidente?

- Es que no veo un Gobierno de Feijóo con Abascal de vicepresidente.

- Las mayorías absolutas son historia.

- Lo que Feijóo hará será promover su investidura, presentarse y plantear un programa de gobierno de mayorías, no un programa de gobierno de pactos.

- ¿Así que obligarán a Abascal a 'retratarse'?

- Exacto.

- Y en esa hipotética sesión de investidura, ¿podrá el PP contar con el apoyo del PNV?

- El PNV, para llegar a esa sesión de investidura, sea cual sea la decisión final que tome, tiene un largo y difícil proceso de reflexión. Ha hecho una apuesta incoherente, políticamente suicida, que le ata incondicionalmente al PSOE y está viendo cómo Bildu progresa electoralmente. O sea, que el rédito de todo esto empieza a ser más que dudoso.

- Es muy crítico.

- El PNV lleva ya mucho tiempo perdiendo pie. Que Aitor Esteban diga que el próximo presidente del PNV puede llamarse Hassan y que el BBVA no es un banco vasco, implica que ahí hay un lío muy considerable.

- ¿El BBVA es un banco vasco?

- Para mí es vasco, vasco. Pero vasco, vasco, por utilizar el recurso dialéctico de Arzalluz. El mensaje que lanza Esteban en esa verdadera boutade grotesca es mucho peor que el lío identitario que denota. Lo que le dice al Gobierno central es 'haga usted lo que quiera con la fusión con el Sabadell porque yo no voy a decirle nada, no voy a defender a una entidad vasca de referencia'. Lo mismo ha ocurrido en el apagón con una energética vasca de referencia (Iberdrola), acusada por el presidente del Gobierno sin ninguna prueba, y no hubo una sola mención de defensa.

- ¿Se imagina un lehendakari que se llame Hassan?

- Sí, claro, ¿por qué no? Como tenemos unos magníficos jugadores en el Athletic que no se llaman Hassan, pero podrían llamarse así.

- ¿Por qué partido?

- Ah, esa es otra cuestión. Eso va a ser lo entretenido de la evolución de la sociedad.

- Ha alertado en repetidas ocasiones del declive industrial que sufre Euskadi. ¿Qué propone para remediarlo?

- Estamos en un entorno competitivo muy complicado y la reindustrialización es difícil. Pero el problema del País Vasco es que hay una autocomplacencia en el discurso oficial que está fuera de lugar. Lo relevante es: ¿se están aprovechando los fondos Next Generation? ¿Qué proyectos ha promovido el Gobierno vasco ante el central? ¿Se hace algo en materia de absentismo? ¿Y en la atracción de talento? En definitiva, ¿estamos generando un marco para plantearnos cómo se puede producir esa reindustrialización? Me da la impresión de que nada de eso funciona.

- Explíquese.

- Sólo generamos el 10% de la energía que consumimos. Y desde hace 19 años no se crea una instalación de generación de energía. Todo esto provoca una verdadera parálisis del país.

- También es muy crítico con cómo se está usando el Concierto Económico.

- Es que hasta ahora los beneficiarios del Concierto eran los contribuyentes y las empresas vascas. Ahora son las administraciones para reforzar su capacidad de gasto.

- ¿Tiene que ser el euskera idioma oficial en la Unión?

- Se le hace un flaco favor al euskera llevándolo por ahí. No va a ser idioma oficial en la Unión en ningún caso. Hay 50 lenguas que se encuentran en la misma situación legal que el euskera, el catalán y el gallego, incluido el ruso y el turco.

Aranceles de Trump

- ¿Qué amenazas son las más peligrosas para Europa: las internas o las externas?

- Las externas que encuentran eco internamente. Las amenazas más graves son los caballos de Troya de Putin, que reproducen la desinformación manufacturada fuera de Europa.

- ¿Sitúa en el mismo nivel a Putin y Trump?

- No. Trump es un presidente elegido democráticamente. La democracia no garantiza el acierto en la elección, pero sí garantiza la libertad en la elección. Y no se puede comparar a un autócrata con un presidente elegido democráticamente.

- ¿Qué lecciones extrae del ataque arancelario de Trump?

- Que los aranceles no funcionan. Y que Europa tiene que hacerse valer para después discutir y negociar lo que haya que negociar. Y mientras, poner la casa en orden, que también hay mucho trabajo para poner. Esta ofensiva de Trump puede servir de llamada para que Europa despierte.

- ¿A qué se refiere con lo de poner la casa en orden?

- ¿Podemos competir con una energía cuatro veces más cara que la de Estados Unidos? ¿Vamos a poder crear un ecosistema en el que la innovación sea posible? ¿Vamos a ser capaces de regular de manera eficaz los flujos migratorios que vienen a Europa? ¿Vamos a ser capaces de asegurar nuestra propia defensa cuando tienes una potencia nuclear que ha declarado la guerra y que ocupa parte de un país europeo? Hay un problema de liderazgo y de voluntad política.

- ¿Dónde debe buscar Europa nuevos socios?

- Trump pasará y si no desistimos en nuestra relación con Estados Unidos, podremos reconstruirla. Pero Europa tiene que mirar a América Latina y a nuevas realidades económicas como la India y África.