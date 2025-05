«Necesitamos inmigración pero también integración»

- El lehendakari se preguntó el jueves en un foro de EL CORREO qué inmigración necesitamos y cuál estamos recibiendo. ¿Puede responderle?

- Necesitamos una ... inmigración para puestos de trabajo que no cubrimos los nacionales y que requieren cierta cualificación: conductores de autobuses y de camiones, personal para la construcción y, por supuesto, para el sector de la hostelería y de la restauración. Y el lehendakari debería analiza las causas por las que el País Vasco se atrae determinada inmigración. ¿Por qué el paro en la población inmigrante duplica aquí el que existe a nivel nacional? Algo no está funcionando. Necesitamos inmigración, sí, pero también integración.

- ¿Alguna idea?

- A lo mejor tenemos que ser más selectivos y focalizar mejor las ayudas que se están dando. A lo mejor tenemos que buscar una integración a través del sistema educativo, que en este momento claramente no responde a esas necesidades. Y tendremos que hablar del elefante en la habitación: ¿pueden mantenerse las políticas de inmersión (lingüística) en sociedades que van a ser cada vez más diversas desde el punto de vista cultural, con entornos no ya no vascoparlantes o hispanoparlantes, sino muy plurales? Si nos falla el mercado laboral, porque hay subvenciones que lo distorsionan y si nos falla el sistema educativo con políticas de inmersión que no son sostenibles, pues entonces vamos a tener un problema serio.

- ¿Cómo es posible que el Gobierno central y las autonomías no trabajen juntos para atender a miles de menas acogidos en Canarias y Ceuta?

- El problema no es ya que haya 4.500 menas a los que tenemos que dar una respuesta. El problema es que o actuamos sobre esa ruta, que es la gran vía activa de acceso a Europa, o si no, cualquier acuerdo de redistribución quedará obsoleto dentro de 10 meses. Los flujos migratorios se pueden y se deben regular. Y tenemos que actuar intentando potenciar el reagrupamiento familiar. La inmigración es un fenómeno que va a permanecer, que necesitamos y que tenemos que ser capaces de regular.