El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, en un acto de la Fundación Sabino Arana. EP

El PNV niega su vinculación con la trama de Cerdán y dice «desconocer» la petición de nombramientos

Los jeltzales intentan cortar de raíz la conexión que el último informe de la UCO le atribuye con la supuesta red corrupta

Xabier Garmendia
Koldo Domínguez

Xabier Garmendia y Koldo Domínguez

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:14

Comenta

El PNV intenta cortar de raíz la supuesta vinculación con la trama de Santos Cerdán que le atribuye el último informe de la Unidad Central ... Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En un comunicado de urgencia, la formación jeltzale ha negado este martes toda «vinculación» con la presunta red corrupta liderada por el exsecretario de Organización del PSOE y ha asegurado «desconocer» las peticiones de nombramientos en el Gobierno que habría realizado hace siete años, tras dar su apoyo a Pedro Sánchez en la moción de censura; entre ellas, la de mantener a un cargo clave para los negocios de Cerdán y Koldo García.

