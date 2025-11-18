El PNV niega su vinculación con la trama de Cerdán y dice «desconocer» la petición de nombramientos

El PNV intenta cortar de raíz la supuesta vinculación con la trama de Santos Cerdán que le atribuye el último informe de la Unidad Central ... Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En un comunicado de urgencia, la formación jeltzale ha negado este martes toda «vinculación» con la presunta red corrupta liderada por el exsecretario de Organización del PSOE y ha asegurado «desconocer» las peticiones de nombramientos en el Gobierno que habría realizado hace siete años, tras dar su apoyo a Pedro Sánchez en la moción de censura; entre ellas, la de mantener a un cargo clave para los negocios de Cerdán y Koldo García.

Según recoge la investigación de la UCO, a la que ha tenido acceso este periódico, en junio de 2018 Cerdán transmitió a través de Koldo al recién nombrado ministro de Fomento y todopodero secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, una serie de solicitudes para nombrar a cargos en varios departamentos gubernamentales. Uno de esos documentos, un archivo digital titulado 'Peticones (sic.) nombramientos PNV', incluye tres puntos: un puesto «importante» en Adif (administrador de infraestructuras ferroviarias) y otro en la SEPI (sociedad de participaciones industriales que sustituyó al INI).

Ninguno de esos dos recoge un nombre propio, aunque un apunte posterior añade que las identidades se las dirían unos días después: «Vienen del PNV el lunes por la tarde para decirme y explicarme». La solicitud restante, en cambio, sí es explícita. Algún representante de los nacionalistas vascos habría pedido expresamente mantener en la Dirección de Evaluación Ambiental a Javier Cachón, del que se recordaba que, pese a haber tenido esa responsabilidad en el Gobierno de Rajoy, «fue nombrado por Zapatero» y «es muy buen profesional».

Cachón era, en concreto, el director general de Biodiversidad y Calidad Ambiental durante la etapa de Isabel García Tejerina (PP) como ministra de Medio Ambiente. Los autores del informe de la UCO destacan la relevancia de que el PNV solicitara mantener a este cargo una vez que el Gobierno pasó a manos del PSOE tras la moción de censura. A partir de ese relevo, Teresa Ribera se puso al frente del departamento, renombrado como Ministerio para la Transición Ecológica, y Cachón continuó en su puesto.

El cargo en cuestión fue el encargado de dar después el visto bueno (firmó la Declaración de Impacto Ambiental) a la actuación en Mina Muga, en Navarra, que fue el «primer proyecto conjunto entre Acciona Construcción y Servinabar», la empresa de la que era socio el propio Santos Cerdán, «siendo por tanto el origen de las relaciones entre ambas sociedades». En concreto, Cachón aprobó el proyecto el 3 de mayo de 2019, casi un año después de la investidura de Sánchez.