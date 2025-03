El PNV elude apostar por Ezkio o Vitoria para evitar un choque territorial sobre el TAV Gipuzkoa acepta 'in extremis' un texto avalado por todos que la Asamblea General debe refrendar el sábado

E. C.

Olatz Barriuso Martes, 25 de marzo 2025, 21:20 Comenta Compartir

El PNV ha logrado 'in extremis' un acuerdo interno sobre la conexión del TAV con Navarra para evitar un choque no de trenes sino de ... territorios en la Asamblea General que se celebrará este fin de semana en el frontón Atano III de San Sebastián. La disyuntiva entre Vitoria o Ezkio-Itsaso, las dos opciones posibles sobre la mesa del Ministerio de Transportes para enlazar la 'Y' vasca con Navarra, ya había provocado en los últimos días ruidosas escaramuzas en el partido, como la que protagonizó la semana pasada el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, que tachó de «egoísta» al diputado general de Álava, Ramiro González, por defender un trazado que, a su juicio, no obedece a una «visión de país».

Noticia relacionada Pradales pide «acelerar el conjunto de las obras» y las conexiones «hacia Norte y Sur» Pero el pulso había subido de nivel, no se limitaba ya a un cruce público de reproches entre compañeros de filas, algo de por sí insólito, sino que había pasado a la vía de los hechos y amenazaba con fracturar a la formación jeltzale en vísperas de que Aitor Esteban tome las riendas del EBB en sustitución de Andoni Ortuzar. En ese punto, fuentes del PNV guipuzcoano confirmaron ayer a EL CORREO que «todas» las territoriales del partido han dado su plácet a un texto de consenso elaborado por el EBB que tiene «por ahora» el «visto bueno» de las cinco ejecutivas -Bizkaia, Álava, Gipuzkoa, Navarra e Iparralde-, a la espera de que se someta el sábado a votación entre los 700 miembros de la Asamblea General. Una solución de compromiso que elude decantarse por la vía alavesa o por la guipuzcoana pero que, frente a la muy aséptica redacción original, incluida en la ponencia 'Construir una nación próspera para ser más libres', cita las distintas opciones que las instituciones han barajado en los últimos años e incluye expresamente las alegaciones que los Gobiernos vasco y navarro remitieron en 2018 al Ejecutivo central, aún sin respuesta, en las que se apostaba por el trazado guipuzcoano por Ezkio. La propuesta de enmienda transaccional del EBB, a la que ha tenido acceso este periódico, y que se espera sea avalada «por unanimidad» de los delegados este sábado, pide que se adopte «cuanto antes» una «solución definitiva» para la conexión con Navarra, «incluyendo en el análisis» no sólo las alternativas de Vitoria y Ezkio contempladas en el estudio informativo del Ministerio de Fomento -que concluían que la capital alavesa era la mejor alternativa por impacto ambiental y coste económico-, sino también las alegaciones redactadas por la exconsejera Arantxa Tapia en 2018, en las que se apostaba en cambio por Ezkio. El partido se encomienda así a los informes técnicos derivados de las catas sobre el terreno y reclama que se atiendan «los aspectos sobre funcionalidad estructural y capacidad de red, los tiempos de viaje y los aspectos medioambientales y de coste de construcción-operación-mantenimiento». Además, el PNV pide que el soterramiento del tren a su llegada a las capitales vascas se realice en los términos acordados y sin «soluciones provisionales». El embrollo parte de una enmienda a la ponencia socioeconómica, una de las cinco que la Asamblea General avalará este sábado, que la territorial de Gipuzkoa aprobó a principios de marzo. Aunque la asamblea presidida por María Eugenia Arrizabalaga no ha remitido el texto literal de su alegación a Sabin Etxea, distintas fuentes consultadas corroboran que el PNV guipuzcoano pretendía que el partido asumiera en su doctrina oficial la opción de Ezkio como propia y había instado a sus delegados a defender esa vía, que contaba también con el beneplácito de Navarra. Ponencia original Un paso al frente de Gipuzkoa -que busca reforzar su poder interno frente a Sabin Etxea, labrado durante los mandatos de Joseba Egibar-, más que arriesgado, «suicida», según la opinión generalizada en el partido. No sólo por anticiparse al criterio técnico definitivo del Ministerio que encabeza Óscar Puente, sino por tomar partido en una agria disputa entre territorios y azuzar así las divisiones internas que han aflorado tras el convulso proceso en el que sólo la retirada a última hora de Ortuzar ha evitado una confrontación de tintes personalistas por el liderazgo. «Nos harían papilla», corroboraba ayer un alto cargo jeltzale. Ramiro González, por su parte, antes de que se conociera el acuerdo, intentó apagar el incendio y se mostró «absolutamente convencido» de que el PNV «apostará por analizar todas las opciones que hay encima de la mesa con criterios técnicos objetivos». En el partido, según las fuentes consultadas, había cundido el «miedo» a que el rifirrafe territorial por el TAV copara los titulares sobre la Asamblea. El documento inicial, coordinado por el ex diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, no se mojaba, en línea con la posición que han defendido en los últimos meses tanto el EBB como el Gobierno vasco, la de esperar a los informes técnicos y decidir en función del interés general del país. Se limitaba a citar «expresamente» la «necesidad de finalizar el Tren de Altas Prestaciones que nos conecte los cin co herrialdes del país y prolongue su conexión rápida tanto con España como con Francia y el norte de Europa». Los jeltzales abogan por «revalidar» su «liderazgo político» El PNV instó ayer a llenar las gradas del frontón Atano III de San Sebastián en su Asamblea General de este próximo fin de semana, que con el lema 'Alderdia Gara', se marca el reto de revalidar su liderazgo político en Euskadi, y «darlo todo» para llevar a esta «nación» a «sus mayores cotas de paz, libertad y prosperidad». La secretaria del Euzkadi buru batzar, Mireia Zarate, y la presidenta de la Asamblea Nacional de la formación jeltzale, Arantxa Kortabitarte, fueron las encargadas de presentar este martes el cónclave del partido en Sabin Etxea. Zarate destacó que el PNV llega a su cita «como líder político del país y con la clara vocación de revalidarlo». Para ello, destacó que los jeltzales actualizarán su ideario, su hoja de ruta política para los próximos años, «que se presentan apasionantes».

