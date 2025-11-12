El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, este miércoles durante el pleno. Efe

El PNV descarta romper con Sánchez pero cuestiona el «sentido» de la legislatura

Vaquero se pregunta «a dónde vamos» y reclama un acelerón en el cumplimiento del pacto para transferir a Euskadi las competencias pendientes

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:15

El PNV aprieta pero no ahoga. En el mismo día en que Imanol Pradales ha dado un toque de atención a Pedro Sánchez por ... el lento proceso de transferencias pendientes, el grupo jeltzale en el Congreso se ha sumado al aviso llegando a dudar del «sentido» de la legislatura. La formación de Aitor Esteban descarta romper su acuerdo de investidura con el mandatario socialista y dice que seguirá trabajando por que se cumpla el pacto «hasta que la agonía deje de serlo o llegue al último suspiro», pero cuestiona la actitud del presidente. «Su planteamiento es seguir. ¿Cómo pretende hacerlo? Díganos a dónde vamos», ha lanzado Maribel Vaquero.

