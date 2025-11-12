El PNV descarta romper con Sánchez pero cuestiona el «sentido» de la legislatura

El PNV aprieta pero no ahoga. En el mismo día en que Imanol Pradales ha dado un toque de atención a Pedro Sánchez por ... el lento proceso de transferencias pendientes, el grupo jeltzale en el Congreso se ha sumado al aviso llegando a dudar del «sentido» de la legislatura. La formación de Aitor Esteban descarta romper su acuerdo de investidura con el mandatario socialista y dice que seguirá trabajando por que se cumpla el pacto «hasta que la agonía deje de serlo o llegue al último suspiro», pero cuestiona la actitud del presidente. «Su planteamiento es seguir. ¿Cómo pretende hacerlo? Díganos a dónde vamos», ha lanzado Maribel Vaquero.

Los jeltzales siguen dando síntomas de evidente incomodidad en la escena política nacional, aunque no se plantean seguir la estela de Junts, que ha anunciado la ruptura de su acuerdo con Sánchez y este miércoles le ha llegado a tachar de «cínico» e «hipócrita» para reafirmarse en su posición. Entre este desmarque y la actitud beligerante de Podemos, en Sabin Etxea diagnostican que la legislatura ha llegado a un periodo «funambulista» con poco margen. «Tienen una manta muy pequeña para tapar a todos los que comparten cama y los equilibrios son muy difíciles», ha representado la portavoz del PNV en el Congreso.

Si en verano, tras el estallido del 'caso Cerdán' que puso en jaque el futuro de Sánchez al frente de La Moncloa, los nacionalistas vascos hablaban de que el mandato iba «camino de la UCI», ahora lo denominan «agonía». La ausencia de Presupuestos Generales del Estado actualizados y la imposibilidad de sacar leyes adelante abocan al Gobierno a un punto de bloqueo en el que el PNV muestra cierta perplejidad: «Ya no sabemos en qué episodio está la legislatura». Vaquero le ha dicho a Sánchez que «no basta con resistir, con manual o sin él, usted debe construir confianzas para que la legislatura siga teniendo sentido».

En esa labor por «recobrar la confianza» de los socios que le hicieron presidente, el PNV emplaza a Sánchez a «cumplir lo pactado», sobre todo en lo relativo a la culminación de los traspasos pendientes. A mes y medio de que acabe el plazo comprometido para transferir las competencias restantes del Estatuto de Gernika, las reuniones entre los gobiernos autonómico y central avanzan pero no al ritmo deseado por la parte vasca. «No puede ser que les cueste tanto levantar los pies. Vamos tarde porque van muy despacio», ha lamentado Vaquero.