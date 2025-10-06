El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Begoña Gómez y Pedro Sánchez Chema Moya/Efe

Peinado ofrece a la Complutense personarse contra Begoña Gómez como perjudicada por el 'software'

El juez apunta a que la institución es presunta víctima de la «apropiación indebida» porque la herramienta informática era de su propiedad

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 6 de octubre 2025, 11:19

Comenta

El juez Juan Carlos Peinado ha ofrecido a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) personarse contra Begoña Gómez como perjudicada por la supuesta apropiación indebida ... del 'software' que la mujer de Pedro Sánchez -sostiene el instructor- incorporó a su empresa privada a pesar de que esta herramienta había sido pagada por patrocinadores de su Catedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) a condición de que fuera titularidad centro académico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Movimientos para crear una Aliança Catalana a la vasca
  2. 2

    Recuperado el servicio de metro tras una mañana complicada por la avería de una unidad
  3. 3 La tercera mejor tortilla de patatas de España se hace a una hora de Bilbao
  4. 4

    Una ronda por bares diminutos de Bilbao
  5. 5 La nueva cantina moderna de Bilbao para comer o picotear a cualquier hora%u2026 y probar bikinis sorprendentes
  6. 6

    «Nos estuvieron humillando. Estuvimos siete horas maniatados»
  7. 7 El canciller alemán amenaza con retirarse de Eurovisión si se expulsa a Israel
  8. 8

    Un exburukide, clave en la selección de ertzainas
  9. 9

    Así liquida Israel a sus enemigos: no hay un lugar donde esconderse
  10. 10

    El bilbaíno de 84 años víctima del timo de una cubana: «Me engatusó con cariño y me ha robado 65.000 euros»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Peinado ofrece a la Complutense personarse contra Begoña Gómez como perjudicada por el 'software'

Peinado ofrece a la Complutense personarse contra Begoña Gómez como perjudicada por el &#039;software&#039;