Begoña Gómez Juan Carlos Hidaldo | EFE

El horizonte de Begoña Gómez se nubla con cinco delitos, siete investigaciones y el jurado

Peinado, en cuestión por el plagio y otras actuaciones, acelera al calor de los informes de la UCO y Hacienda que atan dos de sus grandes acusaciones

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:15

La causa contra Begoña Gómez vive días tan convulsos como trascendentales. El juez Juan Carlos Peinado –cada vez más cuestionado por su heterodoxa instrucción– ... ha iniciado la última semana los trámites para enjuiciar a la mujer de Pedro Sánchez; a su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez; a su amigo y mentor, el empresario Juan Carlos Barrabés; y al delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín. Pretende hacerlo ante, al menos, dos tribunales populares. Dos causas paralelas ante el jurado, con la esposa del presidente acusada de cinco delitos –tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación– penados con cárcel. Y con el magistrado persuadido del nexo «fundamental» del parentesco con Sánchez.

