Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez. Efe

El juez Peinado cita a Begoña Gómez para notificarle su juicio con jurado

El instructor ha señalado que su asistencia es obligatoria pero la defensa valora que delegue en su abogado

A. Azpiroz

Madrid

Domingo, 5 de octubre 2025, 15:07

Comenta

Begoña Gómez está este lunes citada por sexta ocasión en los tribunales madrileños de Plaza de Castilla. En esta ocasión ha sido llamada para que ... el juez Peinado, encargado de instruir las diferentes causas que pesan sobre ella y que conllevan cinco delitos penados con prisión –tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación –, le notifique su decisión de que en caso de que sea procesada sea mediante un juicio con jurado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

