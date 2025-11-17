El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en una comparecencia. Efe

Otegi duda de que el nuevo Ararteko sea euskaldun porque tiene un nivel «básico» en su LinkedIn

Denuncia una campaña del PNV para tratar de llevar a Bildu «al barro» y le reprocha sus conversaciones con el PP

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:06

Comenta

Hace semanas que el proceso de elección del nuevo Ararteko viene generando una nueva brecha entre PNV y EH Bildu. El candidato propuesto por los ... jeltzales junto al PSE-EE, Mikel Mancisidor, será nombrado en las próximas semanas gracias al apoyo complementario del PP, una ecuación que ha servido a la coalición soberanista para situar a su oponente junto a quienes «representan una clara involución en derechos y libertades». Pero más allá de ese extremo, la izquierda abertzale también cuestiona el dominio del euskera por parte del próximo inquilino de la Defensoría del Pueblo del País Vasco.

