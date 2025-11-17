Otegi duda de que el nuevo Ararteko sea euskaldun porque tiene un nivel «básico» en su LinkedIn

Hace semanas que el proceso de elección del nuevo Ararteko viene generando una nueva brecha entre PNV y EH Bildu. El candidato propuesto por los ... jeltzales junto al PSE-EE, Mikel Mancisidor, será nombrado en las próximas semanas gracias al apoyo complementario del PP, una ecuación que ha servido a la coalición soberanista para situar a su oponente junto a quienes «representan una clara involución en derechos y libertades». Pero más allá de ese extremo, la izquierda abertzale también cuestiona el dominio del euskera por parte del próximo inquilino de la Defensoría del Pueblo del País Vasco.

Desde que trascendió su identidad, EH Bildu ha subrayado la necesidad de que el Ararteko cuente con pleno conocimiento del euskera para desarrollar su labor. El PNV ha salido en defensa de Mancisidor y la pasada semana la secretaria del EBB, Maitane Ipiñazar, reveló que en todas las conversaciones mantenidas con él para abordar su designación se habló en lengua vasca, algo que demostraría tanto su comprensión como su expresión oral. La dirigente jeltzale criticó que con sus comentarios Arnaldo Otegi haya querido establecer «niveles diferentes» entre euskaldun berri (aprendido) y euskaldun zaharra (lengua materna).

Este lunes el propio Otegi ha vuelto a la carga y ha llegado a dudar de que Mancisidor pueda tener la etiqueta de «euskaldun». Su argumentación pasa por los datos que el propio profesor de Derecho Internacional tiene publicados en su perfil de LinkedIn, una red social de corte profesional. «Si entras en su cuenta de LinkedIn, ¿qué pone acerca del euskera? 'Capacidad básica limitada'. ¿Eso es ser euskaldun?», ha planteado el secretario general de EH Bildu en una entrevista televisiva. El dirigente abertzale se ha preguntado si ese nivel de conocimiento es «suficiente» para poder ser el próximo titular del Ararteko.

Sea como fuere, Otegi ha insistido en impugnar que el PNV vaya a conseguir el nombramiento de Mancisidor gracias a los votos del PP. Si bien los jeltzales han negado que ese apoyo suponga la existencia de un acuerdo propiamente dicho con los populares, el líder de la coalición soberanista ha sugerido que sí: «¿Alguien nos quiere hacer creer que no han hablado con el PP? ¿O que han hablado pero que no han negociado?». Él mismo ha desestimado esa tesis acto seguido al recordar que la presidenta de la gestora del PP de Bizkaia, Amaya Fernández, dijo el domingo que su partido «no hace nada gratis».

Además, el secretario general de EH Bildu ha acusado al PNV de querer llevar a su formación «al barro». «En estos últimos tiempos tenemos detectada una tendencia por parte del PNV hablando todo el reato de EH Bildu», ha planteado. Según Otegi, ellos no hablan de los jeltzales, sino que hacen «propuestas» y plantean su «proyecto», pero desde Sabin Etxea quieren cambiar el marco de la conversación. «Tenemos la sensación de que nos quieren llevar al barro, pero no lo van a lograr, nosotros vamos a defender lo nuestro», ha remachado.