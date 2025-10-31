PNV y PSE pactan con el PP la elección de Mikel Mancisidor como Ararteko

Tras un proceso de negociaciones que se ha alargado más de lo esperado en un primer momento, la búsqueda de un nuevo Ararteko ha logrado ... finalmente fumata blanca. El jurista bilbaíno Mikel Mancisidor será nombrado como sustituto de Manu Lezertua al frente de la Defensoría del Pueblo del País Vasco gracias a un entendimiento entre PNV, PSE-EE y PP, según ha podido confirmar EL CORREO. La designación se formalizará en el Parlamento en las próximas semanas, ya que aún hay plazo hasta el 14 de noviembre para que otros grupos puedan registrar propuestas alternativas, aunque no tendrían posibilidad de prosperar.

La búsqueda de un nuevo inquilino para la institución comenzó el pasado 10 de junio, cuando Manu Lezertua formalizó su renuncia y puso punto final a una trayectoria de diez años en el puesto. A los 68 años, y sin esperar a agotar su segundo mandato –algo que habría ocurrido en febrero de 2026–, el abogado bilbaíno decidió abandonar el cargo para iniciar su jubilación y activó así el procedimiento tasado por ley para elegir a una nueva persona. Desde entonces se da una situación de interinidad comandada por la que fue su 'número dos', Inés Ibañez de Maeztu, exdirectora de Derechos Humanos con el PSE-EE durante la etapa de Patxi López.

La ley del Ararteko, vigente desde 1985, establece que la designación de un nuevo responsable precisa de una mayoría de tres quintas partes de los miembros del Parlamento vasco; es decir, 45 de los 75 escaños. La suma de PNV (27) y PSE-EE (12), socios de gobierno, alcanza los 39, por lo que necesitaban al menos otros seis. Y ahí las posibilidades se reducían a dos: o EH Bildu (27) o el PP (7). Jeltzales y socialistas priorizaron en la negociación a la coalición soberanista por su mayor representación, pero todo se empezó a torcer hace una semana.

El pasado jueves, este periódico reveló en exclusiva que la propuesta de los partidos que sustentan el Ejecutivo autonómico era Mikel Mancisidor. Nacido en Bilbao en 1970, licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y doctor en Relaciones Internacionales por la Geneva School of Diplomacy & International Relations, es profesor de Derecho Internacional Público en la institución jesuita. Durante una década fue director de la Unesco Etxea, la oficina de este organismo internacional en Euskadi, y también fue miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU como experto independiente.

La formación presidida por Javier de Andrés ya ha comunicado personalmente su apoyo al propio Mancisidor

Con amplia experiencia en la esfera internacional y específicamente en el campo de los derechos humanos, sus promotores destacaron que su currículum encaja en el perfil del Ararteko, encargado de atender quejas y reclamaciones de la ciudadanía sobre la actuación de los poderes públicos autonómicos. Sin embargo, una vez que se publicó el nombre, EH Bildu descartó apoyarlo y cuestionó abiertamente su perfil. En concreto, dudó de su «independencia y neutralidad» y de su dominio del euskera, además de dejar claro que su apuesta para el puesto era una mujer.

Evitar la interinidad

El rechazo de la coalición soberanista dejaba dos opciones: que PNV y PSE-EE dieran un paso atrás para resetear las conversaciones o que buscaran los votos del PP. La primera de las opciones quedó descartada al día siguiente, cuando Joseba Díez Antxustegi y Ekain Rico acudieron al registro del Parlamento para formalizar la candidatura de Mancisidor. Por consiguiente, los socios de gobierno se centraron desde entonces en tratar de convencer a la formación de Javier de Andrés, que en el pasado ya había participado en procesos de elección del Ararteko, como fue el caso de Lezertua en 2015. Aquella vez EH Bildu votó en su contra, pero en 2021 apoyó su reelección al valorar su labor.

Después de varias reuniones en los últimos días, el PP dio finalmente este jueves su visto bueno a la candidatura de Mancisidor e incluso se lo comunicó personalmente al propio protagonista. La formación conservadora aprecia la trayectoria del experto en Derecho Internacional, especialmente por su «sensibilidad en la defensa de los derechos humanos», que le ha valido varios reconocimientos. Los populares, pese a mostrarse lejanos a la coalición de PNV y PSE-EE, también aseguran entrar en esta operación como una «puesta en valor de la importante labor» del Ararteko y para evitar una situación de interinidad prolongada como la que encarnó Mertxe Agúndez, quien estuvo en funciones cuatro años entre 2000 y 2004 por la falta de consenso entre los partidos.