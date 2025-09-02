'Mikel Antza' pide retrasar su declaración por el asesinato de Ordóñez por estar de vacaciones en Mallorca

El exjefe de ETA Mikel Albisu Iriarte, 'Mikel Antza', ha pedido al juez posponer su declaración prevista para el miércoles de la semana que viene ... dentro de la causa abierta en la Audiencia Nacional en la que investiga el asesinato de Gregorio Ordóñez por encontrarse de vacaciones en Mallorca. El magistrado Francisco de Jorge ha procesado a varios exdirigentes de la banda por el atentado que acabó con la vida del concejal del PP en San Sebastián en 1995. 'Antza' está en librtad desde enero de 2019.

El letrado de Albisu ha enviado un escrito al juzgado en el que asegura que su cliente estará entre el 4 y el 11 de septiembre por unas vacaciones reservadas «desde hace varios meses». A modo de prueba ha remitido copia de los billetes de ferry de ida y vuelta, y ha pedido al juez que fije una nueva fecha posterior al 11 de septiembre.

El juez le citó a declarar por videoconferencia el próximo 10 de septiembre, junto a los también exjefes de ETA Ignacio Gracia Arregi, 'Iñaki de Rentería', y a Luis Agirre Lete, 'Isuntza'. Por el asesinato de Ordóñez también están procesados José Javier Arizcuren Ruiz, 'Kantauri' y a Julián Atxurra Egurola, 'Pototo'. El titular del Juzgado Central de Instrucción 1 sostiene que el asesinato de Ordóñez se encuadra dentro de la «estrategia de desestabilización» que desarrollaban los procesados como miembros de la dirección de ETA y que ha quedado acreditada su función decisiva en la orden de asesinar al edil. Como autores materiales de este atentado fueron condenados Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', Juan Ramón Karasatorre y Valentín Lasarte.

En el escrito firmado a finales de enero se añadía que «a efectos de responsabilidad civil, con testimonio de esta resolución inculpatoria» se investigará la capacidad patrimonial de los procesados, asegurándose los bienes y efectos de los que sean titulares para garantizar las indemnizaciones que puedan establecerse en sentencia.

De Jorge exponía en el auto que existen «indicios racionales» de que el asesinato de Ordóñez fue «ordenado por el comité ejecutivo de ETA, también conocido como »Zuba« o »Erakundea«, como resultado de una decisión colegiada adoptada en algún momento no bien determinado, en 1994». Según el auto, 'Kantauri' mantuvo una reunión con Lasarte en septiembre u octubre de 1994, en Baiona, en la que le manifestó «su intención de tomar un papel menos activo en ETA». «Sin embargo, en el curso de esa reunión le ordenó colaborar con dos miembros liberados del 'comando Donosti', que pasarían más tarde desde Francia», añade, para llevar a cabo el atentado previsto contra Ordóñez, que había sido decidido por el comité ejecutivo.

El magistrado aseguraba que los indicios se desprenden, en primer lugar, «de las declaraciones de los testigos protegidos que obran en el sumario, de donde se desprende que la decisión de cometer el atentado que costó la vida a Ordóñez la tomó en Francia el comité ejecutivo de la banda criminal ETA, y la orden de ejecutarlo se transmitió al 'comando Donosti', que la puso en práctica».

En el auto se expone que «los comandos de ETA tenían la capacidad de elegir por sí mismos los objetivos de sus acciones cuando estos fueran policías, guardias civiles o militares, pero para atentados contra políticos u otros de especial repercusión necesitaban la autorización expresa o la orden del comité ejecutivo».