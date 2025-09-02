El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mikel Antza, en una imagen de 2024.

'Mikel Antza' pide retrasar su declaración por el asesinato de Ordóñez por estar de vacaciones en Mallorca

El exjefe de ETA había sido citado por videoconferencia para la semana que viene por la Audiencia Nacional

David Guadilla

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:07

El exjefe de ETA Mikel Albisu Iriarte, 'Mikel Antza', ha pedido al juez posponer su declaración prevista para el miércoles de la semana que viene ... dentro de la causa abierta en la Audiencia Nacional en la que investiga el asesinato de Gregorio Ordóñez por encontrarse de vacaciones en Mallorca. El magistrado Francisco de Jorge ha procesado a varios exdirigentes de la banda por el atentado que acabó con la vida del concejal del PP en San Sebastián en 1995. 'Antza' está en librtad desde enero de 2019.

