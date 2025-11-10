El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El lehendakari, Imanol Pradales, junto a la presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejeria, en el homenaje en la Cámara.

El lehendakari, Imanol Pradales, junto a la presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejeria, en el homenaje en la Cámara. Efe

El lehendakari advierte sobre «las heridas no cerradas de la violencia» y del «riesgo de retroceso»

Víctimas y autoridades han celebrado este lunes en Vitoria el Día de la Memoria

Jesús J. Hernández

Jesús J. Hernández

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:30

Comenta

El lehendakari Imanol Pradales ha advertido este lunes, durante la celebración del Día de la Memoria en Vitoria, sobre las «heridas no cerradas de la violencia en nuestro país» y ha advertido del «riesgo de retroceso, que existe y sigue estando ahí». El responsable político ha subrayado que «este es el mensaje que tenemos que transmitir a los jóvenes, que no conocieron los tiempos oscuros de nuestro país, que la violencia no tiene cabida en nuestra sociedad y que sólo aporta un sufrimiento infinito. Que la democracia y los derechos humanos no están asegurados y que debemos aprender del pasado para no repetir errores».

