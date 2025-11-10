El lehendakari advierte sobre «las heridas no cerradas de la violencia» y del «riesgo de retroceso»

El lehendakari Imanol Pradales ha advertido este lunes, durante la celebración del Día de la Memoria en Vitoria, sobre las «heridas no cerradas de la ... violencia en nuestro país» y ha advertido del «riesgo de retroceso, que existe y sigue estando ahí». El responsable político ha subrayado que «este es el mensaje que tenemos que transmitir a los jóvenes, que no conocieron los tiempos oscuros de nuestro país, que la violencia no tiene cabida en nuestra sociedad y que sólo aporta un sufrimiento infinito. Que la democracia y los derechos humanos no están asegurados y que debemos aprender del pasado para no repetir errores».

«Las profundas huellas de la guerra, la dictadura, el terrorismo, la persecución y la tortura siguen vivas» ha detallado Pradales, quien ha asegurado que «como lehendakari, he podido comprobarlo personalmente en las conversaciones que he mantenido con las víctimas, tanto en público como en privado». Al Palacio Europa, donde se ha desarrollado el acto, ha acudido una amplia representación institucional y más de 50 víctimas −de ETA, del GAL, de grupos de extrema derecha y de la violencia policial ilícita− así como representantes de asociaciones y fundaciones de víctimas. «Está en nuestras manos aprender de la historia y cerrar el camino a la violencia y la intolerancia», ha zanjado Pradales.

En el escenario, la directora de Derechos Humanos y Atención a Víctimas, Ainhoa Zugasti, ha conducido un coloquio entre Maixabel Lasa, la viuda de Juan Mari Jauregi que fue asesinado por ETA y que contó su experiencia como directora de Víctimas entre 2001 y 2012; Amelia Machimbarrena, nieta del coronel de infantería Diego Fernández Montes, asesinado por ETA, que narró sus vivencias; e Ixone Fernández, que agradeció «ser la primera víctima de tortura que ha sido invitada a este acto».

«Volvemos a ver intentos de polarización. Esfuerzos por separar y monopolizar el dolor de unas víctimas para deslegitimar y negar a todas las demás. Por eso es tan importante un día como el de hoy», ha destacado María Jesús San José. La consejera socialista ha insistido en la importancia de recordar «lo que ha ocurrido y lo que, jamás, debe volver a ocurrir» y ha pedido que «las víctimas de la violencia no sean, también, víctimas del olvido». Según San José, «su testimonio ha de ser una llamada de atención a la juventud sobre el dolor y sufrimiento que genera el odio, el señalamiento del diferente como si de un enemigo se tratase, el sectarismo y la polarización».