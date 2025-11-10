El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente La Justicia francesa concede la libertad provisional a Sarkozy
Javier de Andrés ha presidido el acto celebrado por el PP en Vitoria.

De Andrés denuncia que se quiera «diluir» el terrorismo de ETA «con otras violencias»

El PP vasco vuelve a organizar su propio acto en el Día de la Memoria para no «blanquear» a Bildu

David Guadilla

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:02

El PP ha vuelto a exigir una mayor firmeza a la hora de abordar la memoria sobre lo que fue el terrorismo de ETA, una ... violencia que no puede «diluirse» con «otras violencias» y otras circunstancias que son «completamente distintas». Lo ha hecho Javier de Andrés en el acto organizado en Vitoria por los populares vascos con motivo del Día de la Memoria, una jornada en la que las principales instituciones vascas recuerdan a las víctimas de todo tipo de terrorismo y a las de abusos policiales. Una «mezcla» que el PP siempre ha rechazado y por la que organiza su propio acto paralelo para no contribuir, sostienen, a «blanquear» a EH Bildu.

