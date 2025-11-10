De Andrés denuncia que se quiera «diluir» el terrorismo de ETA «con otras violencias»

El PP ha vuelto a exigir una mayor firmeza a la hora de abordar la memoria sobre lo que fue el terrorismo de ETA, una ... violencia que no puede «diluirse» con «otras violencias» y otras circunstancias que son «completamente distintas». Lo ha hecho Javier de Andrés en el acto organizado en Vitoria por los populares vascos con motivo del Día de la Memoria, una jornada en la que las principales instituciones vascas recuerdan a las víctimas de todo tipo de terrorismo y a las de abusos policiales. Una «mezcla» que el PP siempre ha rechazado y por la que organiza su propio acto paralelo para no contribuir, sostienen, a «blanquear» a EH Bildu.

De Andrés ha afirmado, en referencia a ETA, que «la exigencia ética hacia aquellos que causaron tanto daño se tiene que mantener; tiene que estar presente; y no tiene que diluirse con otras violencias, otras circunstancias que son completamente distintas». Además, ha manifestado que los asesinatos de las víctimas de la desaparecida banda «fueron celebrados por una parte de la sociedad vasca», algo que «los distingue de cualquier otro crimen», puesto que aquellos fueron atentados que contaron «con un respaldo y una satisfacción social».

De Andrés ha denunciado que «una parte» de los partidos políticos de Euskadi «ha renunciado» a «eliminar de nuestra sociedad ese sentimiento de vinculación con aquellos crímenes», y ha considerado que «la exigencia hacia aquellos que participaron y secundaron» aquella forma de violencia «se tiene que mantener».

«La sociedad vasca tiene que saber que el uso de la violencia con propósitos políticos es inaceptable», ha manifestado. En esta línea, ha criticado que se pretenda «diluir» el terrorismo de ETA «con otros casos», para así «diluir responsabilidades y mermar la exigencia». Esta –ha añadido– «no es desde luego la línea necesaria en una sociedad en la cual vemos de nuevo reaparecer actitudes violentas y en la que vemos también mensajes de recuerdo con agrado a aquel pasado criminal que una parte de la sociedad empleó con otra».