El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Buque de Acción Marítima (BAM) Furor atracado este viernes en el puerto de Cartagena. EFE

¿Lleva tecnología israelí el buque de la Armada que asistirá a la flotilla de Gaza?

Dos ametralladoras del BAM Furor las fabrica el gigante británico Bae Systems, que tiene un acuerdo con la israelí Rafael para incluir componentes, y su mantenimiento lo lleva una compañía gaditana

C. P. S.

C. P. S.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:42

El Buque de Acción Marítima (BAM) 'Furor', el patrullero de altura de la Armada Española que asistirá a la Flotilla de Gaza, está preparado ... para zarpar desde el puerto de Cartagena para asistir en tareas de salvamento a los barcos que integran la Global Sumud Flotilla. Una escuadrilla civil que tiene previsto alcanzar la costa de Gaza este fin de semana para romper el bloqueo israelí y hacer llegar ayuda humanitaria, en la que van a bordo varios ciudadanos españoles como la exalcadesa de Barcelona Ada Colau.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  3. 3

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  4. 4 Un muerto a la entrada a Bilbao tras caer con su coche desde la carretera de Buia a la AP-68
  5. 5

    La historia de la disidencia de la izquierda abertzale: así nació GKS
  6. 6 El municipio de la Margen Izquierda que es junto a Getxo el más caro para hacer la compra (incluso más que Bilbao y Barakaldo)
  7. 7 Descubren la razón por la que una trabajadora de Bilbao se cogía la baja siempre en la misma fecha
  8. 8 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Bizkaia
  9. 9 Herido en Barakaldo al ser atropellado por un patinete
  10. 10 Ni sardinas ni salmón: el pescado con más efectos antiinflamatorios y que reduce el riesgo de sufrir cáncer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo ¿Lleva tecnología israelí el buque de la Armada que asistirá a la flotilla de Gaza?

¿Lleva tecnología israelí el buque de la Armada que asistirá a la flotilla de Gaza?