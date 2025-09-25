El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La fragata italiana 'Fasan' puso el miércoles rumbo a Creta para asistir a la flotilla. AFP

Italia envía una segunda fragata para acompañar a la flotilla, pero «no garantizará la seguridad» si llega a Gaza

El ministro de Defensa sostiene en el Parlamento que «no es un acto de guerra ni una provocación» e insiste en que Israel es «un país amigo»

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:28

Italia enviará un segundo barco de la Marina militar para acompañar a las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla, que ya han sufrido tres ataques ... con drones en su trayecto hacia la Franja de Gaza, adonde pretenden llevar ayuda humanitaria y romper así el bloqueo naval impuesto por Israel. Después de que el día anterior anunciara que la fragata 'Fasan' se encargaría de realizar «eventuales actividades de socorro» y «garantizar asistencia» a los compatriotas embarcados en las naves que forman parte de la misión, el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, anunció este jueves el envío de otra más, la 'Alpino', que «dispone de otras capacidades» en caso de que fueran necesarias, sin aclarar de cuáles se trataba.

