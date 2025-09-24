La Flotilla sufre un nuevo ataque de drones tras vincularle Israel con Hamás
Los responsables de esta nueva iniciativa humanitaria que prevé llevar ayuda a Gaza denuncian haber sufrido una incursión de «drones no identificados e interferencias en las comunicaciones» en su travesía por el Mediterráneo
Corresponsal. Estambul
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:31
Mientras el mundo habla de paz para Gaza en Nueva York, los tanques israelíes avanzan en una Ciudad de Gaza donde sobreviven cientos de miles ... de civiles. Mientras nuevos países reconocían el Estado de Palestina en la sede de la ONU, la Flotilla Global Sumud denunció haber sufrido un nuevo ataque en su travesía por el Mediterráneo hacia Gaza. Los organizadores de la Flotilla, que zarpó el 1 de septiembre de Barcelona, dijeron que fueron atacados durante la noche por «drones no identificados e interferencias en las comunicaciones». No se reportaron víctimas, pero sí daños en los buques y «una obstrucción generalizada en las comunicaciones», añadieron los encargados de esta nueva flotilla que trata de llegar hasta la Franja con ayuda humanitaria.
Este nuevo ataque llegó después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel acusara a los organizadores de tener vínculos con Hamás. Esta acusación eleva la tensión con esta iniciativa ya que, a la anterior flotilla, que intentó llegar a Gaza en junio y fue interceptada por la fuerza, le bautizaron los israelíes como «la flotilla de los selfies». Exteriores aseguró que «no permitiremos que buques entren en una zona de combate activa ni permitiremos la ruptura de un bloqueo naval legal. El Estado hebreo insta a los participantes a no infringir la ley y a aceptar la propuesta de Israel para una transferencia pacífica de cualquier ayuda que puedan tener». La oferta israelí consiste en descargar la ayuda en un puerto próximo, nunca en la Franja.
🚨 Despite last night’s attacks, the Global Sumud Flotilla is still sailing strong towards Gaza. Solidarity cannot be bombed, and humanity cannot be silenced pic.twitter.com/4b9jVXEll9— Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) September 24, 2025
«No estamos vinculados a Hamás ni a ningún grupo político o militar,» afirmaron los organizadores de la flotilla, que acusaron a Tel Aviv de realizar una afirmación falsa para justificar un «ataque violento contra voluntarios desarmados». Como hacen en estas ocasiones, los israelíes ni confirmaron, ni desmintieron su implicación en la operación. El ataque acarreó la condena del ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, quien dijo que su país enviaría una fragata «para garantizar asistencia a los ciudadanos italianos a bordo.»
Cumbre por la Franja
Las armas no callan en Gaza y la reunión entre Donald Trump y varios países musulmanes en Estados Unidos no parece que vaya a tener un efecto directo, aunque Recep Tayyip Erdogan, presidente turco, la calificó de «fructífera». El presidente de EE UU se reunió con los líderes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Egipto, Jordania, Turquía, Indonesia y Pakistán al margen de la Asamblea General de la ONU. La agencia estatal emiratí WAM informó de que el encuentro se centró en «poner fin a la guerra en Gaza y alcanzar un alto el fuego permanente», pero no aportó nuevos detalles.
Trump declaró que la reunión incluía a «todos los grandes actores excepto Israel, pero eso será la próxima». La semana que Benjamín Netanyahu volverá a ser invitado de honor en la Casa Blanca. El primer ministro hebreo es la persona que ha tenido hasta ahora la última palabra en Gaza y exige la rendición de Hamás y la entrega de todos los rehenes, no acepta ningún tipo de acuerdo parcial.
Italia envía una nave militar en apoyo a la Flotilla
Aunque hasta el momento ha preferido permanecer de perfil frente a la campaña militar israelí en la Franja de Gaza y se niega a reconocer al Estado palestino, siendo el único gran país europeo que aún no lo ha hecho junto a Alemania, el Gobierno italiano ha acabado viéndose involucrado a su pesar en el conflicto. Después de que la pasada madrugada fueran atacadas con drones en aguas internacionales cerca de la isla griega de Creta varias embarcaciones de la Global Sumud Flotilla, en las que viajan varios parlamentarios y militantes italianos, el Ejecutivo liderado por Giorgia Meloni anunció este miércoles que envía a la zona una nave de la Marina Militar para realizar «eventuales actividades de socorro» y «garantizar asistencia a los ciudadanos italianos». Fue el ministro de Defensa, Guido Crosetto, quien informó este miércoles de que la fragata 'Fasan', que ya estaba navegando al norte de Creta, se dirige ahora a la zona donde están las decenas de embarcaciones de la Global Sumud Flotilla, que pretenden llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y romper así el bloqueo naval impuesto por Israel.
Crosetto, que no dio ulteriores detalles de la operación militar encomendada a la 'Fasan', aclaró que la decisión de mandar esta nave de guerra fue tomada tras consultarla con Meloni y con el jefe del Estado Mayor y que las autoridades israelíes fueron informadas de ello. En su nota, el ministro mostró su «más dura condena» ante el ataque con drones y recordó que en una democracia «las manifestaciones y formas de protesta deben ser tuteladas cuando se desarrollan en el respeto de las normas del derecho internacional y sin recurrir a la violencia». Se espera que el propio Crosetto comparezca este jueves en el Parlamento para dar más detalles acerca de la postura del Gobierno de Roma ante la tercera tanda de ataques con drones que han sufrido las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla, presumiblemente por parte de Israel. Las autoridades de Tel Aviv han advertido que no permitirán que ningún barco rompa el bloqueo naval, invitando a los participantes en esta iniciativa a que desembarquen la ayuda humanitaria en el puerto hebreo de Ashkelon para que luego sea trasladada a la Franja de Gaza.
Los últimos ataques a la Global Sumud Flotilla provocaron que la oposición de izquierdas al Gobierno de Meloni ocupara durante parte de la mañana de este miércoles el Parlamento, exigiendo una respuesta del Ejecutivo. Se vivieron momentos de gran tensión hasta que Crosetto anunció su comparecencia para este jueves. Después de que el lunes algunos sindicatos organizaran una jornada de huelga a favor de Palestina, en la que se celebraron manifestaciones en ciudades por todo el país con la participación de decenas de miles de personas, la nueva agresión sufrida por los barcos amenaza con acrecentar todavía más la tensión social. La Cgil, el principal sindicato italiano y que ya realizó paros en contra de Israel la semana pasada, exigió a Meloni que proteja a la misión humanitaria y amenazó con convocar una huelga general. Otras centrales de trabajadores se mostraron igualmente dispuestas a convocar nuevas protestas para que el Gobierno endurezca su posición frente a la campaña militar de Tel Aviv en la Franja de Gaza.(Por Darío Menor, corresponsal en Roma)
