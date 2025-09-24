La Flotilla sufre un nuevo ataque de drones tras vincularle Israel con Hamás

Italia envía una nave militar en apoyo a la Flotilla

Aunque hasta el momento ha preferido permanecer de perfil frente a la campaña militar israelí en la Franja de Gaza y se niega a reconocer al Estado palestino, siendo el único gran país europeo que aún no lo ha hecho junto a Alemania, el Gobierno italiano ha acabado viéndose involucrado a su pesar en el conflicto. Después de que la pasada madrugada fueran atacadas con drones en aguas internacionales cerca de la isla griega de Creta varias embarcaciones de la Global Sumud Flotilla, en las que viajan varios parlamentarios y militantes italianos, el Ejecutivo liderado por Giorgia Meloni anunció este miércoles que envía a la zona una nave de la Marina Militar para realizar «eventuales actividades de socorro» y «garantizar asistencia a los ciudadanos italianos». Fue el ministro de Defensa, Guido Crosetto, quien informó este miércoles de que la fragata 'Fasan', que ya estaba navegando al norte de Creta, se dirige ahora a la zona donde están las decenas de embarcaciones de la Global Sumud Flotilla, que pretenden llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y romper así el bloqueo naval impuesto por Israel.

Crosetto, que no dio ulteriores detalles de la operación militar encomendada a la 'Fasan', aclaró que la decisión de mandar esta nave de guerra fue tomada tras consultarla con Meloni y con el jefe del Estado Mayor y que las autoridades israelíes fueron informadas de ello. En su nota, el ministro mostró su «más dura condena» ante el ataque con drones y recordó que en una democracia «las manifestaciones y formas de protesta deben ser tuteladas cuando se desarrollan en el respeto de las normas del derecho internacional y sin recurrir a la violencia». Se espera que el propio Crosetto comparezca este jueves en el Parlamento para dar más detalles acerca de la postura del Gobierno de Roma ante la tercera tanda de ataques con drones que han sufrido las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla, presumiblemente por parte de Israel. Las autoridades de Tel Aviv han advertido que no permitirán que ningún barco rompa el bloqueo naval, invitando a los participantes en esta iniciativa a que desembarquen la ayuda humanitaria en el puerto hebreo de Ashkelon para que luego sea trasladada a la Franja de Gaza.

Los últimos ataques a la Global Sumud Flotilla provocaron que la oposición de izquierdas al Gobierno de Meloni ocupara durante parte de la mañana de este miércoles el Parlamento, exigiendo una respuesta del Ejecutivo. Se vivieron momentos de gran tensión hasta que Crosetto anunció su comparecencia para este jueves. Después de que el lunes algunos sindicatos organizaran una jornada de huelga a favor de Palestina, en la que se celebraron manifestaciones en ciudades por todo el país con la participación de decenas de miles de personas, la nueva agresión sufrida por los barcos amenaza con acrecentar todavía más la tensión social. La Cgil, el principal sindicato italiano y que ya realizó paros en contra de Israel la semana pasada, exigió a Meloni que proteja a la misión humanitaria y amenazó con convocar una huelga general. Otras centrales de trabajadores se mostraron igualmente dispuestas a convocar nuevas protestas para que el Gobierno endurezca su posición frente a la campaña militar de Tel Aviv en la Franja de Gaza.