Urgente Cinco kilómetros de retenciones a la altura de Rontegi por un accidente múltiple
La Flotilla Global Sumud, durante su travesía rumbo a Gaza. X

La Flotilla sufre un nuevo ataque de drones tras vincularle Israel con Hamás

Los responsables de esta nueva iniciativa humanitaria que prevé llevar ayuda a Gaza denuncian haber sufrido una incursión de «drones no identificados e interferencias en las comunicaciones» en su travesía por el Mediterráneo

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:31

Mientras el mundo habla de paz para Gaza en Nueva York, los tanques israelíes avanzan en una Ciudad de Gaza donde sobreviven cientos de miles ... de civiles. Mientras nuevos países reconocían el Estado de Palestina en la sede de la ONU, la Flotilla Global Sumud denunció haber sufrido un nuevo ataque en su travesía por el Mediterráneo hacia Gaza. Los organizadores de la Flotilla, que zarpó el 1 de septiembre de Barcelona, dijeron que fueron atacados durante la noche por «drones no identificados e interferencias en las comunicaciones». No se reportaron víctimas, pero sí daños en los buques y «una obstrucción generalizada en las comunicaciones», añadieron los encargados de esta nueva flotilla que trata de llegar hasta la Franja con ayuda humanitaria.

