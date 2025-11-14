El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras EP

Junts pide elecciones a Sánchez por primera vez tras la ruptura

Los de Puigdemont niegan que hayan dado un balón de oxígeno a Sánchez, con la enmienda sobre las nucleares, con la que buscaron desmarcarse del PP

Cristian Reino

Cristian Reino

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:51

Comenta

Junts ha pedido este viernes al Gobierno que convoque elecciones. Es la primera vez que lo hace desde que hace tres semanas Carles Puigdemont ... anunció la ruptura con los socialistas, materializada días después en el veto a todas las leyes del Ejecutivo. Hasta la fecha, los junteros habían evitado reclamar elecciones. Este viernes, han dado un paso más allá en la ruptura, justo el día después de que el abogado general del TJUE resolviera a favor de la ley de amnistía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores
  2. 2

    El incendio de un piso en Barakaldo destapa el calvario de los vecinos: denuncian «agresiones, robos y prostitución»
  3. 3 Lío con la bandera española: Palestina modifica el cartel con el que promociona su partido contra Euskadi
  4. 4

    El inaudito error del piloto de un jet privado con destino Loiu
  5. 5

    Incendio en Barakaldo: «Todas las zonas comunes están destrozadas y han robado hasta el cable de tierra del edificio»
  6. 6 Tres bajas importantes de última hora en la Euskal Selekzioa: Arrasate llama a otro jugador del Athletic
  7. 7

    El CTB tumba el plan de la Diputación para prorrogar los descuentos en metro y Bizkaibus hasta el 20 de febrero
  8. 8

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  9. 9

    «No he conocido a nadie tan malo como Trump», escribió Epstein
  10. 10 En Primera RFEF alucinan con el portero del Bilbao Athletic, Mikel Santos: «Un cachorro que se está convirtiendo en león»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Junts pide elecciones a Sánchez por primera vez tras la ruptura

Junts pide elecciones a Sánchez por primera vez tras la ruptura