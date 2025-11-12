El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Míriam Nogueras, portavoz de Junts, en el Congreso EP

Junts culpa a Sánchez del bloqueo y le insiste: «Nuestra relación se ha acabado»

Nogueras llama a Sánchez cínico, hipócrita, mentiroso e irresponsable y le reclama que cumpla los acuerdos

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:18

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a tender este miércoles la mano a Junts, dos semanas después de la ruptura anunciada por Carles ... Puigdemont en Perpiñán. El líder del PSOE ha apelado al espíritu del acuerdo y ha reclamado a los junteros que hagan política en mayúsculas. Al mismo tiempo, Sánchez, durante su comparecencia en el Congreso, ha acusado a los postconvergentes de bloquear la legislatura.

