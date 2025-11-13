El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras EP

Sánchez coge aire al evitarle Junts otra derrota y recibir el primer aval a la amnistía en la UE

La formación catalana advierte aun así de que no ha cambiado en su relación con el Ejecutivo y ridiculiza su optimismo

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:59

Comenta

Un día dulce para Pedro Sánchez en mitad de la tormenta. Después de meses de espera, el Gobierno recibió ayer con enorme satisfacción la noticia ... de que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ve vulneración de la legislación comunitaria en materia de lucha contra el terrorismo ni encuentra colisión con los intereses financieros de la UE en la polémica norma. Su decisión no es determinante, pero el tribunal acostumbra a seguirla en un altísimo porcentaje de los casos. Por eso la lectura casi unánime en el Congreso era la de que el borrado de los delitos por los que la justicia aún persigue a Carles Puigdemont -que, entre otros incumplimientos, echa en cara este al Ejecutivo- o a los llamados Comités en Defensa de la República está más cerca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores
  2. 2

    El inaudito error del piloto de un jet privado con destino Loiu
  3. 3

    Incendio en Barakaldo: un herido grave al precipitarse por la ventana desde un tercero y tres personas rescatadas
  4. 4

    El incendio de un piso en Barakaldo destapa el calvario de los vecinos: denuncian «agresiones, robos y prostitución»
  5. 5 Bárbara Goenaga agradece el apoyo a Borja Sémper: «La quimio ha sido no dura, durísima»
  6. 6 La cláusula de Julen Agirrezabala que indigna al segundo portero del Valencia: «Me quedé impactado»
  7. 7

    Ordenan el desalojo del exetarra Latasa por alquilar ilegalmente su piso social de Vitoria
  8. 8

    «Las furgonetas aparcan en la puerta de mi tienda»
  9. 9 Lío con la bandera española: Palestina modifica el cartel con el que promociona su partido contra Euskadi
  10. 10

    Otegi señala a GKS como instigador «político e intelectual» del repunte de la violencia en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sánchez coge aire al evitarle Junts otra derrota y recibir el primer aval a la amnistía en la UE

Sánchez coge aire al evitarle Junts otra derrota y recibir el primer aval a la amnistía en la UE