Sánchez coge aire al evitarle Junts otra derrota y recibir el primer aval a la amnistía en la UE

Un día dulce para Pedro Sánchez en mitad de la tormenta. Después de meses de espera, el Gobierno recibió ayer con enorme satisfacción la noticia ... de que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ve vulneración de la legislación comunitaria en materia de lucha contra el terrorismo ni encuentra colisión con los intereses financieros de la UE en la polémica norma. Su decisión no es determinante, pero el tribunal acostumbra a seguirla en un altísimo porcentaje de los casos. Por eso la lectura casi unánime en el Congreso era la de que el borrado de los delitos por los que la justicia aún persigue a Carles Puigdemont -que, entre otros incumplimientos, echa en cara este al Ejecutivo- o a los llamados Comités en Defensa de la República está más cerca.

La «buena noticia», calificada también de «victoria rotunda» por el ministro de Justicia y principal artífice de la ley, Félix Bolaños, vino acompañada, además, de otro alivio; en este caso, en la Cámara baja. Después del duro discurso pronunciado la víspera en la tribuna por la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, y de su insistencia a Pedro Sánchez en que carece de la mayoría necesaria para gobernar, la formación independentista impidió con su abstención que el PP marcase al Ejecutivo un gol relativo al calendario de cierre de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó y Cofrentes. Un asunto que los populares habían colado en el proyecto de ley de movilidad sostenible, que ayer finalmente vio la luz, con una enmienda en el Senado.

Junts, también contento y optimista ante la decisión llegada desde Luxemburgo, no tardó en advertir de que nada ha cambiado en su relación con el Gobierno. Nogueras incluso ironizó con la alegría exhibida por los socialistas tras la votación en el Legislativo. «Si alguien se piensa que el que no haya prosperado una enmienda del PP es una victoria, más grande será la derrota», avisó. Los posconvergentes explican que su voto no tiene que ver con con un gesto de reconciliación sino con la «coherencia» y recordaron que, en este asunto, han defendido lo mismo desde el principio de la legislatura.

Efectivamente, Junts se abstuvo ya en febrero en la votación de una proposición del PP que versaba sobre el mismo tema y volvió a hacer lo mismo con la enmienda levantada ayer en el Congreso cuando ésta se votó en el Senado. Igual que ERC. Fueron los republicanos los que, a fin de evitar el varapalo al Ejecutivo, anunciaron esta semana que se pasarían al 'no'. Ese cambio y la confirmación de que también Coalición Canaria votaría con el bloque de investidura hicieron que todas las miradas se posaran sobre el partido de Puigdemont. Y este, inmerso en su propia estrategia, tampoco hizo nada por despejar hasta el último momento los temores del Gobierno.

Nogueras defendió que la enmienda del PP «no resolvía nada», pero también recordó que el 60% del suministro eléctrico de Cataluña depende de las nucleares; que sin su aportación el recibo de la luz se encarecería notablemente para sus consumidores; que hay un «problema»; y que «se tiene que hacer política para tratarlo».

Voto por «contenido»

También el Ejecutivo sostenía que el texto del PP era jurídicamente inane y que las órdenes que pretendía anular no impiden que, por los procedimientos tasados en la ley, se alargue la vida de centrales si las empresas propietarias así lo solicitan. Pero, aun así, el PSOE y Sumar querían evitar el coste político que habría tenido su aprobación. Tanto, que llegaron a sopesar que el Gobierno vetase a última hora su tramitación.

Las sonrisas y los aplausos en la bancada de los dos partidos al ver que los populares no habían logrado su objetivo lo decían todo. En Moncloa aseguran, no obstante, que no se llaman a engaño y que saben que su vida no será más fácil a partir de ahora. Pero también transmiten que se sienten reafirmados en su tesis de que no hay por qué dar la legislatura por finiquitada. «Junts ha votado conforme a una lógica del contenido, de lo que creen que es correcto y eso nos alegra enormemente; habrá cosas que saquemos adelante y cosas que no», dicen.

Ayer salieron refrendadas la ley de movilidad sostenible y la de atención a la clientela, que ya habían sido pactada con los independentistas antes del divorcio. Pero entre las leyes que Sánchez no podrá aprobar, sin embargo, hay una fundamental: los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo, que, en todo caso, y pese a sus reiteradas promesas, difícilmente llegarán al Congreso (si es que llegan) antes del primer trimestre de 2026.

Mientras tanto, el Ejecutivo tratará de evitar derrotas - salvo la ya evidente de los objetivos de estabilidad, que, tras su aprobación por el Consejo de Ministros el proximo martes, se votarán la última semana de noviembre y, en un segundo intento, a mediados de diciembre- y seguirá tendiendo la mano a los posconvergentes.

Ayer, Bolaños, especialmente contento por el hecho de que el abogado general del TJUE rechace que pueda hablarse de «autoamnistía», quiso poner en valor que la decisión es «un paso más en la aplicación de la amnistía a todos los líderes del 'procés', también los principales». Y subrayó que pese a que la norma ha beneficiado ya a «más de 350 personas», su deseo es que alcance a «todas» para las que fue concebida, Una clara alusión a Carles Puigdemont, aunque también al líder de ERC, Oriol Junqueras, que aunque fue parcialmente indultado en junio de 2021, aún arrastra la pena de inhabilitación para el ejercicio de cargo público.