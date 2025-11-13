El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras y el portavoz de ERC Gabriel Rufián. EFE

ERC y Junts presionan al Constitucional para que aplique la amnistía

Puigdemont advierte de que la última palabra la tiene el Supremo y carga contra el PP

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:47

Junts y ERC han celebrado este jueves como una «victoria», el mismo término empleado por el Gobierno, el dictamen del abogado general de la UE ... que ha avalado en términos generales la ley de amnistía: ni choca con los intereses financieros de la UE, ni contra la lucha contra el terrorismo ni se puede considerar una autoamnistía.

