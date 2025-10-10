«Los que insinúan que ha habido financiación irregular deberían pedir perdón al PSOE»

Óscar López | Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública

El ministerio que dirige López ha organizado en Vitoria la Cumbre Global de Gobierno Abierto.

Koldo Domínguez Vitoria Viernes, 10 de octubre 2025, 00:24

Tal vez no haya en España una persona que pueda hablar con más conocimiento de la actualidad política del país: en estos momentos es ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y hombre de confianza de Sánchez en el Gabinete. Pero anteriormente fue su mano derecha en La Moncloa como director del Gabinete de la Presidencia y más atrás aún todopoderoso secretario de organización del PSOE en la 'etapa Rubalcaba'. Así que conoce como nadie los entresijos del Gobierno y el partido, con todo lo que ello conlleva.

– ¿Les está haciendo daño el 'caso Cerdán-Ábalos-Koldo'?

– Este caso ha servido para demostrar que el PSOE reacciona, mientras que el PP ampara. No somos lo mismo. Nosotros actuamos contra la corrupción y lo demostramos. Fuimos contundentes con Ábalos y también con Cerdán.

– Si se confirma que hubo financiación ilegal de su partido, ¿será el momento de...

– (Interrumpe). Es que no ha habido financiación irregular. El informe de la UCO de hace unos días demuestra que las cuentas del partido cuadran perfectamente. Por lo tanto, no hay financiación irregular.

– Pero ese informe sólo habla del patrimonio de Ábalos y los pagos que recibía del grupo parlamentario del PSOE. La UCO no se refiere a las cuentas del partido.

– Dice que las cuentas del PSOE...

– Insisto, sólo habla de las cuentas del grupo parlamentario.

– No, del PSOE, cuentas que han sido auditadas en varias ocasiones y los números que se salen cuadran perfectamente. Por lo tanto, no hay financiación irregular. Es más, todos los que lo han insinuado deberían pedir disculpas al PSOE. Pido respeto al PSOE.

– Usted fue secretario de organización del PSOE de 2012 a 2014. ¿Se pagaban entonces los gastos de representación en efectivo?

– Eso fue hace quince años. Estoy seguro de que alguien pasaba una comida y se le pagaba en efectivo. Igual que en el Senado se paga en efectivo. ¿Sería deseable que se haga todo por transferencia? Pues sí. Y cada vez hay menos pago en efectivo, evidentemente. Pero es una práctica habitual en empresas, en entidades...

– En las empresas ya no se hace.

– Perfecto. Está muy bien. Se tiene que hacer en todas partes igual.

– Así que el PSOE va con retraso.

– Pero vamos a ver. Una cosa es lo que sería deseable y otra es sembrar una duda sobre la irregularidad de algo que no existe. Insisto, mi partido se ha financiado de forma regular.

– Ábalos dice que era habitual que los altos cargos de Ferraz recuperaran esos gastos en efectivo. ¿Es su caso?

– Pues no recuerdo haber cobrado. No sé si hace quince años pasé una comida.

– Me refiero a la época de Ábalos.

– ¿Cobrar en efectivo un recibo de una comida? No recuerdo.

– ¿Ha visto que alguien, además de Ábalos, lo hiciera?

– No entiendo la pregunta, no entiendo dónde quiere ir. Mire, el señor Ábalos y el señor Koldo están en un procedimiento judicial y tienen derecho a defenderse. No sé si son culpables o inocentes. Lo que sé es que mi partido ha actuado con contundencia.

– El PP ganó unas elecciones tras haberle estallado el 'caso Gürtel'. ¿Qué le ocurre a la sociedad española para que no castigue la corrupción de los partidos?

– Sí se acaba pagando. Lo que pasa es que algunos alimentan la antipolítica y el discurso del 'todos son iguales'. Y en ese 'totum revolutum' pretenden ampararse. Lo que le garantizo es que el electorado de izquierdas no consiente los casos de corrupción y los penaliza. Por eso es tan importante que el PSOE haya demostrado que sí actúa. Y por eso el partido está fuerte en las encuestas.

– ¿Confirma que el Gobierno está negociando con la oposición los Presupuestos de 2026?

– La negociación parlamentaria no consiste solo en ver una enmienda concreta sobre una ley. Es permanente. El Gobierno y el PSOE están tomando la temperatura constantemente a los grupos. Y el Ministerio de Hacienda está cerrando un escenario presupuestario.

– ¿A estas fechas ese trabajo no debería estar muy avanzado?

– Ojalá fuera antes, sí, claro. Pero la situación en el Parlamento no es fácil. Se lo reconozco, es muy difícil. Hay que pactar hasta con ocho formaciones políticas cada ley y no le cuento los Presupuestos. Pero llevamos siete años así.

Gobierno PP-Vox

– Dice que están esperando a ver cómo es el clima en la Cámara para presentarlos. ¿Su objetivo es aprobarlos o evitar una derrota parlamentaria?

– El objetivo es que haya más empleo en España, que suba el salario mínimo, que suban las pensiones, que la gente viva mejor. Eso es lo que hace este Gobierno y para eso hay que acordar en el Parlamento. Y al final del día la pregunta es: ¿merece la pena tener que poner de acuerdo a Junts, Esquerra, PNV, Bildu, Podemos y Sumar?

– ¿Lo merece?

– Sí. Las pensiones y el salario mínimo siguen subiendo. Porque tenemos 22 millones de afiliados a la Seguridad Social. Porque España está asombrando al mundo por su crecimiento económico.

– ¿Van a ser capaces de ponerles de acuerdo para estas Cuentas?

– Hasta ahora lo hemos sido.

– Bueno...

– Yo he visto a muchos celebrar el fin de la mayoría parlamentaria del Gobierno varias veces y luego han tenido que tirar el champán. No hace mucho tumbaron la subida de las pensiones. Volvimos al Congreso y sacamos el decreto. En dos años, la mitad de la legislatura, hemos aprobado con mucho esfuerzo 44 leyes. Y merece la pena porque si no habría un Gobierno que estaría congelando el salario mínimo y las pensiones.

– Así que su objetivo es evitar un Gobierno PP-Vox.

– No, el objetivo es mejorar la vida de la gente.

– ¿Y un Gobierno PP-Vox no lo haría?

– La empeoraría, no tenga usted ninguna duda. En este momento se están comiendo la sanidad y la educación pública en este país. No somos conscientes de lo que está pasando. Por lo tanto, ojito y pie en pared. Merece mucho la pena tener un Gobierno progresista que defienda los servicios públicos y la igualdad de oportunidades.

– ¿Y pueden hacerlo con unos Presupuestos prorrogados desde 2022? En tres años las necesidades de un país cambian.

– Los Presupuestos con los que hemos estado trabajando son de este Gobierno. No hemos prorrogado unos de otro. Y no son unas Cuentas de recorte, son de crecimiento. Además, los ingresos van muy bien porque la economía va muy bien, y tenemos algo que consiguió el presidente del Gobierno: los fondos europeos, que nos están permitiendo inyectar a la economía decenas de millones de euros.

– Pero son tres años de prórroga.

– Si lo que estamos discutiendo es si merece la pena aprobar nuevos Presupuestos, no tiremos el tiempo. Se lo digo, es mejor aprobar unos nuevos, no tenga ninguna duda. Ahora bien, la política no es en vacío, es sobre una realidad.

– En política siempre se ha dicho que 'o usted es capaz de sacar unos Presupuestos o convoca elecciones'. Lo decía, incluso, Pedro Sánchez cuando era jefe de la oposición.

– Esa política de la que me habla, a lo mejor era de una España bipartidista. Hoy en día la política es un poquito más compleja. Pero insisto. ¿Es mejor tener presupuestos? Sí. Por supuesto que sí. ¿El no tenerlos ahora impediría la acción del Gobierno? No.

– Han repetido que agotarán la actual legislatura.

– Y al señor Feijóo se le está haciendo largo.

– ¿A qué se refiere?

– Con el tema de Gaza, por ejemplo, hemos visto que los que llevan la pauta son Aznar y Ayuso. Al señor Feijóo cada vez le quedan menos días en el PP.

– Está muy seguro.

– Feijóo vino con un plan: hacer política para adultos y se ha puesto a hacer política para ultras. Primero metió a Vox en los gobiernos autonómicos y municipales. Y lo siguiente ha sido copiar sus insultos y discursos xenófobos. Ese es su drama: está fortaleciendo a Vox.

Liderazgo descomunal

– Usted critica mucho a Ayuso, pero gana por mayoría absoluta.

– Hay una corriente ultra en la derecha, muy ultra, que está planteando una batalla no solamente ideológica, sino cultural. Hacen un discurso que pretende ser revolucionario a la contra, es contrarrevolucionario. La señora Ayuso representa eso en España.

– ¿Es Pedro Sánchez implacable, altivo y despiadado como le describen sus detractores?

– Eso es profundamente injusto. Tiene una capacidad de trabajo, liderazgo, compromiso y esfuerzo descomunal. Y tiene empatía con los que más sufren, los que cobran el salario mínimo, los que no tienen vivienda, los jubilados...

– Aproveche para desmentir lo que dicen de él.

– Yo soy amigo del presidente. ¿Qué quiere que le diga? Es muy comprometido, una persona que trabaja en equipo, con un proyecto claro.

– Le preguntaba por la persona, no por el político.

– ¿Pero esto qué es, una entrevista para la 'Telva'?

– Sánchez dijo en Estados Unidos que volverá a presentarse. ¿No debe pasar unas primarias?

– Él ha anunciado su intención. Pero mi opinión es que la mayoría de socialistas apoya a Pedro Sánchez.

– ¿Dónde quedó aquello de la limitación de mandatos en el PSOE?

– Creo mucho más en las urnas. Y me parece valiente que el presidente del Gobierno quiera volver a presentarse y sean los españoles quienes decidan.

– ¿Han pensado ya en el 'y después de Sánchez qué'?

– Eso ya se llama política ficción.