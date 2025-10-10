«La Constitución es el marco de la reforma del Estatuto y no nos bajaremos de ahí»

Óscar López | Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública

El ministro, ante el Palacio Europa de Vitoria.

Koldo Domínguez Vitoria Viernes, 10 de octubre 2025, 00:03

– ¿De quién se fían ahora más: del PNV o de Bildu?

– Nosotros somos socios del PNV y gobernamos juntos en Euskadi. Los socialistas siempre hemos tenido una relación preferente y buena con ellos.

– ¿Ha dado Bildu los pasos necesarios para que le consideren un posible socio institucional?

– La vida es día a día. Ahora mismo el PSE es socio del PNV en Euskadi. Y es verdad que Bildu está haciendo un camino y ha votado grandes medidas sociales en España.

– ¿Ve al PNV como un aliado a largo plazo en Madrid o se acercará al PP?

– El camino se hace andando. La derecha tradicional, la convencional, ha sido colonizada por la ultraderecha. Y eso a un partido conservador de corte clásico como el PNV le provoca distanciamiento. Le incomoda.

–El PNV insiste en la necesidad de completar el actual Estatuto...

– Normal, siempre ha sido así, llevamos décadas discutiendo con el PNV las transferencias. Es una discusión lógica.

– El secretario general del PSE lo apoya pero insiste en que lo importante es gestionar bien las competencias.

– Tiene mucha razón Eneko (Andueza). Yo soy firme defensor de la España autonómica. Pero la Comunidad de Madrid ha recibido más de 40.000 millones en los últimos años y se los ha dado a un grupo de sanidad privada como Quirón y ha recortado la sanidad pública.

– En paralelo, en Euskadi se está negociando un nuevo Estatuto. ¿Aceptará el PSOE cualquier pacto que salga del Parlamento vasco?

– Esto me recuerda mucho al pasado. En la etapa de Zapatero se actualizaron los estatutos de muchas autonomías. En el caso de Euskadi, fue el plan Ibarretxe, que rechazamos con toda normalidad en el Congreso. Así que esta comunidad perdió ese tren. Por lo tanto, es lógico que Euskadi aborde ahora una actualización.

– ¿Y la aceptará el PSOE?

– Primero tendrán que ponerse de acuerdo en el Parlamento vasco. Y luego ir al Congreso. ¿Cuál es el marco que establece el PSOE y no se va a bajar nunca de ahí? La Constitución española.

– Así que nada de derecho al decidir, autodeterminación...

– ¿Pero vamos a volver al debate del derecho a decidir ahora, después tantos años?