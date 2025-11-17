Hacienda presenta a las autonomías la misma senda presupuestaria que ya rechazo Junts en 2024

El Gobierno planteará hoy a las comunidades autónomas reunidas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y con cuatro meses de retraso sobre ... los plazos habituales, la misma senda de estabilidad presupuestaria que ya puso sobre la mesa en 2024 y que no logró sacar adelante en el Congreso por la oposición del PP, pero también de su más exigente socio de investidura, Junts. La propuesta, que puede ser aprobada en este órgano de cooperación territorial con solo el apoyo de una autonomía dado que el voto del Ejecutivo pesa un 50%, permite a las autonomías incurrir en un 0'1% del déficit en el periodo que va 2026 a 2028. Pero después tendrá que recibir el visto bueno del Parlamento.

En esta fase del CPFF, las comunidades del PP se abstuvieron el año pasado ante una senda idéntica, que, según el Ejecutivo, les daría un margen para aumentar el gasto en unos 5.500 millones de euros en el conjunto de los próximos años. Pero en esta ocasión, y en un clima preelectoral para varias de ellas, acuden con un ánimo menos receptivo. A la entrada, los representantes de Andalucía, Extremadura, Murcia o la Comunidad Valenciana ya han reprochado a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que dé este paso «tarde y mal».

Los objetivos de deuda y déficit, que mañana aprobará el Consejo de Ministros junto al techo de gasto para su remisión a las Cortes, son la base sobre la que todas las Administraciones realizan sus Presupuestos. Pero las comunidades del PP se quejan de que ellas ya han elaborado sus Cuentas «a ciegas» para poder llegar a tiempo de aprobarlas ates de que acabe el año. El Ejecutivo replica que si esta senda no sale adelante los principales perjudicados serán los territorios porque tendrán que atenerse a la senda en vigor, que les es menos favorable.

En la Cámara baja, en todo caso, la senda volverá a toparse con el veto de Junts, que, en el actual contexto, después de haber anunciado la ruptura de relaciones con el Ejecutivo, no tiene ningún incentivo para decir sí a lo que hace un año le pareció ofensivo. Si el Congreso rechaza, efectivamente, la propuesta, el Gobierno tendrá que reelaborarla y volverla a llevar a las Cortes en el plazo de un mes. Y si por segunda vez se la tumban -lo que podría tener lugar ya en diciembre- hará el que sería su primer proyecto de Presupuestos en dos años de legislatura con los objetivos actuales.