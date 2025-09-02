El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, junto a Pedro Sánchez, presidente EP

El Consejo de Ministros aprueba hoy la quita de deuda a las Comunidades Autónomas

La condonación asciende hasta los 85.000 millones de euros

C.P.S.

Martes, 2 de septiembre 2025, 11:09

El Consejo de Ministros aprueba este martes una de las medidas más importantes del pacto de investidura alcanzado con ERC en 2023: el anteproyecto de ... ley orgánica por el que el Estado asumirá 83.252 millones de deuda que las quince comunidades autónomas de régimen común acumulan desde la crisis financiera.

