Falangistas y radicales de extrema izquierda se enfrentaron el domingo en Vitoria. Iñaki Andrés

Gobierno vasco y Bildu llevan al Parlamento su pugna por los disturbios entre radicales en Vitoria

PNV y PSE presentan una iniciativa de condena, mientras que Bildu elude hacer referencia en la suya a los incidentes violentos en el acto de la Falange

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:34

La pugna que el Gobierno vasco y la principal fuerza de la oposición mantienen a raíz de los graves disturbios entre falangistas y radicales de ... extrema izquierda del pasado domingo en Vitoria se traslada ahora a la arena parlamentaria. Los grupos debatirán en las próximas semanas sendas iniciativas de PNV y PSE-EE, por un lado, y de EH Bildu, por el otro, con contenidos muy diferentes. La primera se enfoca en «condenar» los incidentes y en subrayar la «ilegitimidad de la violencia para la defensa de cualqueir fin político», mientras que la segunda lo que rechaza es cualquier «exaltación del fascismo», sin entrar a denunciar los incidentes.

