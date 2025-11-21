El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Aitor Esteban, este viernes durante la presentación del congreso del Partido Demócrata Europeo en el BEC. EFE

Esteban, sobre la sentencia del fiscal general: «Era el impensable. Las cosas cada vez se están politizando más en los juicios»

El presidente del PNV evita calificar de prevaricación la actuación del Supremo pero sitúa el fallo en una situación anómala que arrancó con el procés

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:53

Si ayer fue la portavoz parlamentaria del PNV, Maribel Vaquero, la que confesó la «perplejidad» de su partido ante la sentencia contra el fiscal general, ... este viernes ha sido el presidente de la formación, Aitor Esteban, el que ha insistido en la sorpresa ante el fallo del Tribunal Supremo. Los jeltzales, a tenor de los testimonios escuchados en la vista oral, esperaban la absolución de Álvaro García Ortiz. Pero su condena les ha descolocado. «Es una situación impensable hace muy poco tiempo. Y nos llama la atención que el que parece que sale indemne de todo esto es un defraudador confeso», ha expuesto en referencia al novio de Isabel Díaz Ayuso, que todavía está pendiente de juicio por un caso de fraude fiscal.

