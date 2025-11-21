Esteban, sobre la sentencia del fiscal general: «Era el impensable. Las cosas cada vez se están politizando más en los juicios»
El presidente del PNV evita calificar de prevaricación la actuación del Supremo pero sitúa el fallo en una situación anómala que arrancó con el procés
Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:53
Si ayer fue la portavoz parlamentaria del PNV, Maribel Vaquero, la que confesó la «perplejidad» de su partido ante la sentencia contra el fiscal general, ... este viernes ha sido el presidente de la formación, Aitor Esteban, el que ha insistido en la sorpresa ante el fallo del Tribunal Supremo. Los jeltzales, a tenor de los testimonios escuchados en la vista oral, esperaban la absolución de Álvaro García Ortiz. Pero su condena les ha descolocado. «Es una situación impensable hace muy poco tiempo. Y nos llama la atención que el que parece que sale indemne de todo esto es un defraudador confeso», ha expuesto en referencia al novio de Isabel Díaz Ayuso, que todavía está pendiente de juicio por un caso de fraude fiscal.
Esteban ejerce este viernes de anfitrión en el BEC del congreso del Partido Demócrata Europeo, que estará centrado en la defensa de la democracia ante los peligros que la acechan desde diferentes ámbitos. Y en esa lucha ha situado el presidente jeltzale la situación anómala que vive en España, donde ciertas cuestiones que deberían tratarse dentro de la política «se están dejando en manos» de otras instancias. De hecho, ha afirmado que lo el fallo del Supremo demuestra es que la justicia «cada vez más se está politizando». «Y ese no es el camino para encontrar soluciones», ha añadido.
Eso sí, el líder nacionalista ha evitado hablar directamente de prevaricación y «meterse mucho en la tour de force (demostración de fuerza) que llevan en los tribunal PSOE y PP». «Al Gobierno no tiene otro remedio que acatar el fallo», ha insistido.
