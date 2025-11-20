El PNV, «perplejo» con un fallo que supone la «judicialización de la política»

Una hora después de conocerse el fallo del Supremo sobre el caso del fiscal general, el PNV ha realizado una primera valoración crítica de la ... decisión del tribunal, que ha condenado a dos años de inhabilitación a Álvaro García Ortiz. A través de sus redes sociales, la portavoz jeltzale en el Congreso, Maribel Vaquero, ha confesado la «perplejidad» de su formación ante esta sentencia, lo que da a entender que los nacionalistas esperaban la absolución del acusado.

Esa ha sido la «primera impresión» del PNV, que con el paso de los días, cuando se conozca la literalidad del fallo, lo «analizará en profundidad para poder realizar un »análisis sereno«. No obstante, y en una acción que en parte contradice es necesidad de un periodo de reflexión, la dirigente nacionalista sí añade un par de comentarios de considerable carga política que suponen una censura en toda regla al trabajo realizado por el Supremo y, en general, del poder judicial.

En primer lugar, Vaquero se pregunta: '¿Impunidad para quien reconoce haber mentido?'. La portavoz hace referencia al testimonio que durante la vista oral realizó Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. El que fuera alto cargo del Gobierno de José María Aznar confesó haber distribuido entre la Prensa una versión falsa sobre las negociaciones del novio de su jefa con la Fiscalía. Y el PNV afea a los magistrados del Supremo, cuya sentencia aún no ha sido hecha pública, al parecer no hayan tenido en cuenta este testimonio.

Esta situación, y en general, la condena al fiscal general lleva a la portavoz nacionalista a acusar directamente al Supremo de actuar con un interés político en este caso, lo que supone una deslegitimación de su labor. «La judicialización de la política nos perjudica a todos», denuncia Vaquero.