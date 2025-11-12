El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Seis años de prisión por violar en Bizkaia a una mujer a la que contrató para limpiar su casa
Arantxa Tapia y Aitor Esteban, este miércoles en un acto de la Fundación Sabino Arana. Ignacio Pérez

Esteban exculpa a Junts del bloqueo en la ley de secretos oficiales y responsabiliza a PSOE y PP

El presidente del PNV arropa a la exconsejera Arantxa Tapia en su primer acto al frente de la Fundación Sabino Arana

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:41

Si hay una iniciativa en la que puso especial empeño Aitor Esteban a lo largo de sus dos décadas como diputado en el Congreso, ésa ... es la ley de secretos oficiales. El PNV ha intentado en innumerables ocasiones reformar un texto cuyo origen se remonta a la dictadura franquista, pero siempre se ha encontrado con un muro. El obstáculo más reciente es la enmienda a la totalidad que Junts ha anunciado a todos los proyectos de ley impulsados por el Gobierno, entre ellos uno para cambiar esa norma. Sin embargo, el presidente del EBB exculpa a la formación de Carles Puigdemont y responsabiliza de lleno tanto al PSOE como al PP.

