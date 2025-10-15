La Ertzaintza investiga la financiación de los radicales tras hallar 5.600 euros en un coche en Vitoria

El domingo por la tarde en Vitoria, horas después de que la ciudad viviese una batalla campal entre 200 miembros de Falange y diferentes grupos de extrema izquierda ... que se saldó con más de cuarenta heridos, una veintena de detenidos y numerosos destrozos, una llamada ciudadana ha permitido a la Ertzaintza iniciar una investigación sobre una hipotética –y desconocida– fuente de financiación de las nuevas organizaciones que disputan el liderazgo de EH Bildu en la izquierda radical.

Poco antes de las 17.00 horas, una vecina advirtió a la Policía Local de la capital alavesa sobre un Fiat 500 perfectamente estacionado, pero «con una puerta abierta», en el barrio de Aranbizkarra, a más de un kilómetro de distancia de los disturbios iniciados al mediodía. Los uniformados desplazados constataron la veracidad de la comunicación.

Según ha sabido este periódico, también se percataron de que en su interior, y a simple vista, había docenas de pasquines «idénticos» a los utilizados por los miembros de la izquierda abertzale radical en su convocatoria contra los simpatizantes de Falange. Entre ellos, además, observaron «una bolsa con muchos billetes», un ordenador portátil, un 'pen drive' y un cuaderno con diversas anotaciones.

El utilitario figura a nombre de una empadronada en Deba. Al no contestar a las llamadas, una grúa lo trasladó al depósito municipal de la Guardia urbana. Dado que nadie lo reclamaba, el dinero fue retirado, guardado y contado por seguridad. Computaron 259 billetes de 20 euros, otros 25 de 10 y 41 de 5. En total, «5.635 euros» en metálico.

Fiestas de Deba

Sobre las 21.30 horas se personó en la comisaría un hijo de la titular. Dijo ser el «conductor» del coche. Se trata de un veinteañero, también residente en la localidad guipuzcoana y presente en las bases de la Ertzaintza y de la Guardia Civil como presunto integrante de la izquierda radical enfrentada con EH Bildu. El 30 de diciembre de 2023 fue uno de los 127 identificados por lanzar bengalas contra la cárcel alavesa de Zaballa en una protesta organizada por Aske antolakundea, integrada en Jardun Koordinadora, uno de los convocantes de las protestas del domingo. También llamaron a salir a la calle esa jornada otros movimientos como Ernai (las juventudes de Sortu), GKS, Sare Antifaxista y Jarki.

El primer antecedente policial del conductor data del verano de 2020, con 18 años recién cumplidos. Preguntado en la comisaría de Aguirrelanda por el origen del dinero, su primera versión fue que correspondía a «la recaudación» de una txosna de su pueblo natal. Esa explicación no convenció ya que las fiestas patronales de Deba se celebraron a mediados de agosto, hace casi dos meses.

Desde la Guardia urbana alertaron a la Ertzaintza sobre la aparición de este joven. A partir de esa llamada, agentes de este cuerpo se hicieron cargo del caso. Procedieron al registro del turismo en presencia del sospechoso. También recontaron el dinero. El chico corroboró en ese momento la cifra de «5.635 euros».

Sin embargo, al persistir en su discurso dubitativo sobre su origen, unido a sus antecedentes, la bolsa fue requisada por la Policía autonómica. También el ordenador portátil, el pen drive y el cuaderno que, al parecer, contendría «fechas, actividades, encuentros...».

Ampliar Radicales apedrean a un binomio de la Ertzaintza en la calle Siervas de Jesús. E. C.

En la Ertzaintza todas las hipótesis están abiertas. La principal apuntaría a que este dinero en metálico supuestamente se utilizaría para abonar los gastos de los participantes en las algaradas, muchos llegados de provincias limítrofes. Un ejemplo. La noche del sábado, la Policía Local detectó un número «inusual» de autocaravanas y furgonetas camperizadas matriculadas en Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra.

Otro detalle a tener en cuenta; entre los 19 detenidos del domingo hubo varios vizcaínos (de Plentzia, Leioa o Barakaldo), un menor donostiarra o veinteañeros residentes en distintos municipios navarros. También hubo vitorianos arrestados. Se cree que esos billetes ahora en poder de la Ertzaintza podrían usarse para «sufragar la gasolina o la manutención», entre otros gastos, de estos desplazados y los locales.

Guantes de látex blanco

En este contexto, desde los años de plomo ha sobrevolado la sospecha de que una parte de los alborotadores cobraba pequeñas pagas por movilizar a sus bases. «Siempre se ha trabajado con esa opción, pero jamás se ha podido probar, y menos cuando esos supuestos pagos se harían en metálico», reconocen medios policiales consultados. El domingo, «los que llevaban los guantes de látex blanco dirigían al resto», según desvelan agentes especializados. «Hacían señales a los demás. Estaban muy bien organizados». Una 'profesionalidad' que pudo ser clave para dejar en entredicho el operativo policial diseñado por el Departamento vasco de Seguridad. El lunes, el propio consejero, Bingen Zupiria, admitió que la capital alavesa estuvo «horas patas arriba».

De momento, los objetos aprehendidos del turismo han sido remitidos a la central de Investigación de la Ertzaintza. Ahí permanecerán sellados hasta nueva orden, ya que cualquier análisis de material requisado precisa de una autorización judicial, petición ya en curso.

Sin ese plácet legal, tanto el ordenador, el pen drive y el cuaderno como el dinero decomisado serán devueltos a su dueño. En caso contrario, cualquier evidencia descubierta derivaría en la entrega de los objetos al juzgado.