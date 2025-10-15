El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Carga de la Ertzaintza contra los radicales de la izquierda abertzale en la Plaza de la Provincia. E. C.

Graves incidentes con Falange

La Ertzaintza investiga la financiación de los radicales tras hallar 5.600 euros en un coche en Vitoria

Cree que el dinero encontrado en el vehículo de un joven fichado por la Policía estaba destinado a sufragar los gastos de estos colectivos

David González

David González

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:14

Comenta

El domingo por la tarde en Vitoria, horas después de que la ciudad viviese una batalla campal entre 200 miembros de Falange y diferentes grupos de extrema izquierda ... que se saldó con más de cuarenta heridos, una veintena de detenidos y numerosos destrozos, una llamada ciudadana ha permitido a la Ertzaintza iniciar una investigación sobre una hipotética –y desconocida– fuente de financiación de las nuevas organizaciones que disputan el liderazgo de EH Bildu en la izquierda radical.

