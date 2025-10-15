La Ertzaintza abre expediente a Falange por exhibir en Vitoria «enseñas preconstitucionales»

Lo advirtió el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, el pasado domingo. La Ertzaintza iba a revisar todas las imágenes de la concentración de Falange en ... Vitoria el pasado domingo y de los posteriores incidentes para determinar si se podía achacar algún tipo de delito o infracción al partido de ultraderecha. En concreto, aseguró que hacían responsable al «presidente nacional» de la formación, Norberto Pico, «de los incidentes que puedan ser imputables a las personas que participaban de esa concentración».

Dos días después, la Ertzaintza ha confirmado en la mañana de este miércoles que ha abierto un expediente por presunto incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana al «promotor de la concentración de la Falange Española por la utilización de enseñas preconstitucionales». La Ertzaintza continúa con la investigación para poder esclarecer todo lo sucedido el domingo pasado en Vitoria-Gasteiz.

El acto fue organizado con motivo del Día de la Hispanidad en el centro de Vitoria bajo el lema 'La unidad de España ni se vota ni se negocia'. Según testigos presenciales, más de 200 simpatizantes de Falange se desplazaron a la capital de Euskadi y tomaron parte en la concentración, que derivó primero en enfrentamientos directos con grupos radicales de izquierdas desplazados de varios puntos del País Vasco, y posteriormente en algaradas contra la Ertzaintza.

Un total de 19 personas, ninguna de ellas de Falange, fueron arrestadas por su implicación en los altercados. Tienen entre 18 y 38 años, y hay cinco procedentes de Bizkaia, cuatro de Navarra, cinco alaveses, cuatro vecinos de Gipuzkoa y una persona de Iparralde. Están acusados de vandalismo, lanzamiento de objetos y desórdenes públicos.