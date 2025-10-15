El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un miembro de Falange realiza el saludo fascista en la concentración del pasado domingo en Vitoria. AFP

La Ertzaintza abre expediente a Falange por exhibir en Vitoria «enseñas preconstitucionales»

Hace responsable de lo sucedido al «promotor de la concentración» –el presidente del partido, Norberto Pico– por presunto incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:42

Comenta

Lo advirtió el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, el pasado domingo. La Ertzaintza iba a revisar todas las imágenes de la concentración de Falange en ... Vitoria el pasado domingo y de los posteriores incidentes para determinar si se podía achacar algún tipo de delito o infracción al partido de ultraderecha. En concreto, aseguró que hacían responsable al «presidente nacional» de la formación, Norberto Pico, «de los incidentes que puedan ser imputables a las personas que participaban de esa concentración».

