Ernai reivindica también el ataque a la Casa de Juntas de Gernika

La organización juvenil de Sortu, Ernai -en concreto, Ernai Gernika-, ha reivindicado también el ataque a la Casa de Juntas en la madrugada del pasado ... sábado, el mismo día que se conmemoraba el 47 aniversario de la aprobación en referéndum de la Constitución. En dos publicaciones en sus redes sociales, Ernai asume abiertamente la autoría del sabotaje, documentado en varias fotografías y en un vídeo en el que se aprecia cómo dos encapuchados asaltan, amparados por la oscuridad, la sede del Legislativo foral vizcaíno, sustraen las banderas de España y de la Unión Europea que ondeaban en la fachada y, porteriormente, las desgarran y las prenden fuego.

Gernikako Arbola abertzaletasunaren eta antifaxismoaren ikur da.



Sinbolo espainolista eta arrotzek ez dute tokirik. 🇪🇸❌



Gurea ikurriña! pic.twitter.com/imE8oogltc — Ernai Gernika (@ErnaiGernika) December 7, 2025

«Los símbolos españoles y fascistas no tienen cabida en las calles de Gernika. La opresión del Estado español en Euskal Herria debe ser respondida», señalan, en euskera, los jóvenes de Ernai, que a su vez subrayan que el Árbol de Gernika es un símbolo de «patriotismo y antifascismo» donde las banderas «extranjeras» no tienen lugar. «Gurea, ikurriña! («La nuestra, la ikurriña»), remacha la publicación, la misma pintada que los radicales hicieron en la escalinata de acceso al recinto y que igualmente exhiben en las imágenes, publicadas en X en la noche del domingo.

Hasta ahora, el ataque a la Casa de Juntas, un lugar especialmente sensible en el imaginario colectivo vasco, cuna de las libertades vascas y emblema de la paz, no había sido reivindicado por nadie, aunque la organización juvenil abertzale sí había exhibido en Durango varios «símbolos españolistas» retirados en Euskadi y Navarra en los últimos días, entre ellos la bandera española. Ahora, por si quedaban dudas, Ernai documenta el ataque con orgullo, el mismo 'modus operandi' que utilizó para reivindicar la vandalización de la sede del PP de Bilbao, que asumió la organización juvenil en la capital vizcaína. Un matiz que le sirvió, por cierto, al secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, para precisar: «No ha sido Ernai, ha sido Ernai de Bilbao». Las juventudes de Sortu también han asumido el derribo del toro de Osborne de la localidad alavesa de Rivabellosa.

Hoy, EH Bildu -la coalición en la que se integra Sortu como fuerza mayoritaria, junto a EA y Alternatiba- ha tratado de desvincularse de la campaña de ataques desarrollada por Ernai, con el argumento de que esa organización «no es parte» de EH Bildu y por lo tanto no se le pueden exigir «responsabilidades» a la formación que lidera Arnaldo Otegi por sus acciones. Ante la creciente presión de todo el arco político vasco para que Bildu condene la oleada de actos violentos, una palabra que sigue resistiéndose a emplear, e incluso para que expulse a Ernai, como ha reclamado el PNV, el portavoz parlamentario de la coalición soberanista, Pello Otxandiano, ha intentado no sólo quitar hierro al sabotaje contra la Casa de Juntas sino también sugerir que hay un interés político en «interpelar a EH Bildu por cuestiones que no son responsabilidad de EH Bildu». «Por los actos de Ernai, responde Ernai», ha insistido Otxandiano, que ha remarcado en una entrevista radiofónica que «los militantes de Ernai son mayores de edad y reivindican sus acciones». «Si alguien tiene interés en saber lo que piensa Ernai, o por qué lo hace en el contexto del aniversario de la Constitución española, que entreviste a Ernai, que pregunte a Ernai y que interpele a Ernai», se ha zafado.

Otxandiano ha establecido además jerarquías entre unos ataques y otros. En el caso del de Gernika, ha subrayado que lo que se hizo fue «retirar una bandera», una acción que puede ser «criticable por mucha gente». «Pero decir que eso es una profanación, un ultraje o un ataque a la comunidad parece una hipérbole», ha opinado. Sin embargo, ha recordado, EH Bildu sí ha criticado «una de las acciones de Ernai» -en referencia al ataque contra la sede del PP de Bilbao-, que la coalición soberanista «rechazó» al defender que la confrontación ideológica debe circunscribirse a los «términos políticos y dialécticos».

Lo mismo hizo EH Bildu para lamentar la aparición de dianas con el rostro de diversos dirigentes políticos, entre ellos el socialista Eneko Andueza, amenazas que, a diferencia de los mencionados ataques, no han sido reivindicadas. «Está claro dónde está EH Bildu y no tiene nada que ver con esto. Estamos en Turquía apoyando el proceso en Kurdistán, estamos haciendo el debate del estatus político y el de la vivienda. Es evidente dónde está EH Bildu y la gente lo sabe», ha zanjado Otxandiano, que ha negado que Bildu pueda expulsar a Ernai de sus filas.