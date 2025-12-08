El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ernai ha publicado un vídeo en el que se recoge el sabotaje.

Ernai ha publicado un vídeo en el que se recoge el sabotaje. X

Ernai reivindica también el ataque a la Casa de Juntas de Gernika

Pello Otxandiano asegura que la organización juvenil de Sortu «no es parte» de Bildu y se desvincula de cualquier «responsabilidad» por los sabotajes

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Lunes, 8 de diciembre 2025, 13:21

Comenta

La organización juvenil de Sortu, Ernai -en concreto, Ernai Gernika-, ha reivindicado también el ataque a la Casa de Juntas en la madrugada del pasado ... sábado, el mismo día que se conmemoraba el 47 aniversario de la aprobación en referéndum de la Constitución. En dos publicaciones en sus redes sociales, Ernai asume abiertamente la autoría del sabotaje, documentado en varias fotografías y en un vídeo en el que se aprecia cómo dos encapuchados asaltan, amparados por la oscuridad, la sede del Legislativo foral vizcaíno, sustraen las banderas de España y de la Unión Europea que ondeaban en la fachada y, porteriormente, las desgarran y las prenden fuego.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La actitud chulesca de un joven al ser rescatado tras pasar la noche en un agujero de nieve con las zapatillas congeladas
  2. 2 Las visitas a un pueblo cántabro por las luces de Navidad provoca momentos de colapso en las carreteras
  3. 3 El mensaje del Athletic que indigna a la afición del Atlético de Madrid
  4. 4

    Más restricciones para los coches en Bilbao: los más viejos ya no podrán entrar
  5. 5

    Herido un seguidor del Atlético tras ser agredido por radicales del Athletic
  6. 6

    Una decena de viejos pabellones industriales de Bilbao se convertirán en viviendas
  7. 7

    La víctima de un ataque con cuchillo en Getxo apuñala días después a su agresor
  8. 8

    La izquierda abertzale pierde ante GKS su histórica hegemonía en la UPV/EHU
  9. 9 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  10. 10

    Las haciendas vascas corregirán la retención sobre los mutualistas a partir de 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ernai reivindica también el ataque a la Casa de Juntas de Gernika