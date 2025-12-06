El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Arnaldo Otegi y Aitor Esteban conversan en un acto en la Casa de Juntas de Gernika. Ignacio Pérez

El PNV eleva su exigencia a Bildu tras los ataques de Ernai: «No puede lavarse las manos»

Los jeltzales llaman a la formación de Otegi a actuar ante un «giro a las viejas costumbres» por parte de las juventudes de Sortu

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:47

La sucesión de ataques y amenazas registrados en los últimos días, algunos de ellos reivindicados abiertamente por Ernai, han llevado al PNV a intensificar sus ... exigencias a EH Bildu. Si el viernes el diputado general de Álava, Ramiro González, emplazaba a los de Arnaldo Otegi a «expulsar de sus filas» a los componentes de su organización juvenil porque de lo contrario la coalición estaría «cometiendo actos violentos», este sábado el Euzkadi buru batzar presidido por Aitor Esteban se ha dirigido de tú a tú a la formación abertzale: «No puede lavarse las manos y mirar para otro lado cuando los autores actúan bajo sus siglas».

