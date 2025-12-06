El PNV eleva su exigencia a Bildu tras los ataques de Ernai: «No puede lavarse las manos»

La sucesión de ataques y amenazas registrados en los últimos días, algunos de ellos reivindicados abiertamente por Ernai, han llevado al PNV a intensificar sus ... exigencias a EH Bildu. Si el viernes el diputado general de Álava, Ramiro González, emplazaba a los de Arnaldo Otegi a «expulsar de sus filas» a los componentes de su organización juvenil porque de lo contrario la coalición estaría «cometiendo actos violentos», este sábado el Euzkadi buru batzar presidido por Aitor Esteban se ha dirigido de tú a tú a la formación abertzale: «No puede lavarse las manos y mirar para otro lado cuando los autores actúan bajo sus siglas».

El rebrote de la violencia callejera es un fenómeno que preocupa desde hace meses en Euskadi y que los responsables institucionales vinculan con el pulso radical que la izquierda abertzale clásica mantiene por la hegemonía frente al Movimiento Socialista, cuya marca más visible es GKS. Los disturbios en el acto de Falange el 12 de octubre en Vitoria, las campañas contra la Ertzaintza y el consejero Bingen Zupiria, los ataques a sedes de partidos, las pancartas amenazantes y la vandalización de placas en homenaje a víctimas son sólo algunos de los acontecimientos de las últimas semanas.

A todo esto se ha sumado en la madrugada de este sábado el ataque a la Casa de Juntas de Gernika. En el Día de la Constitución, desconocidos han grafiteado el mensaje «Gurea ikurriña» («la nuestra es la ikurriña») en la escalinata de la entrada y han robado las banderas de España y la Unión Europea, dejando únicamente las enseñas de Bizkaia y Euskadi. Una iniciativa que por ahora no ha sido reivindicada expresamente, pero que EH Bildu se ha negado a condenar y que coincide con la exposición de «símbolos españolistas» retirados en los últimos días que Ernai ha realizado esta misma mañana en Durango.

Ante esta sucesión de incidentes, la dirección del PNV ha decidido emitir un comunicado en el que muestra su «preocupación por la multiplicación de acciones violentas por parte de Ernai, las juventudes de la izquierda abertzale». La formación jeltzale, que incluye entre esos actos la vandalización de la Casa de Juntas de Gernika, considera que «no estamos ante hechos aislados» y califica de «inaceptable la normalidad con la que se están produciendo los ataques y señalamientos». «Hechos, todos ellos, propios de otra época», agrega.

La ejecutiva liderada por Aitor Esteban apunta directamente a la responsabilidad de EH Bildu. A juicio del PNV, esta dinámica de las últimas semanas responde a un «giro a las viejas costumbres y al activismo» por el cual la formación soberanista debe responder. «La izquierda abertzale no puede lavarse las manos y mirar para otro lado cuando los autores actúan bajo sus siglas», remacha.