El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El electorado de Junts prefiere a Sánchez antes que a Feijóo

La valoración de Sánchez cae este año entre los votantes junteros

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Viernes, 24 de octubre 2025, 15:55

Comenta

Junts convocará a su militancia a una consulta para que dé su opinión sobre la decisión que adoptará la ejecutiva juntera este lunes en Perpiñán ( ... Francia) sobre si deja de apoyar o no a Pedro Sánchez. Será una ruptura en tres fases: el domingo, Puigdemont se reunirá con su núcleo duro, antes del cónclave del lunes de la dirección postconvergente. La consulta a las bases podría ser entre el martes y el miércoles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Primitiva del jueves: comprobar resultados del 23 de octubre
  2. 2

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  3. 3

    «Mucha gente viene a llorar delante del kiosco»
  4. 4 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  5. 5

    La presión radical obliga a suspender la charla de dos ertzainas en la UPV/EHU
  6. 6

    Incendio en el caserío del pintor Zuloaga en Zumaia: su bisnieto se lo cede a unos okupas y acaba entre llamas
  7. 7

    Asfixiada por los trastos y la humedad en un camarote: así vivió un año Josefina tras ser okupado su piso en Vitoria
  8. 8

    El Gobierno vasco probará en Miribilla y Leioa la construcción de pisos sobre tejados de VPO ya edificadas
  9. 9

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»
  10. 10

    Educación aboga por ampliar un año la formación universitaria de los docentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El electorado de Junts prefiere a Sánchez antes que a Feijóo

El electorado de Junts prefiere a Sánchez antes que a Feijóo