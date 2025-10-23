Junts convoca este lunes a su ejecutiva para decidir sobre el futuro de la legislatura española Nogueras avisó ayer a Sánchez que ha llegado la «hora del cambio»

Cristian Reino Jueves, 23 de octubre 2025, 11:09

Junts per Catalunya eleva la presión sobre el Gobierno. La formación nacionalista ha convocado a su cúpula a una reunión este lunes en Perpiñán (Francia). ... Sobre la mesa del encuentro, decidir los próximos pasos del futuro de la legislatura española. La convocatoria no es baladí que se celebre en el día en que se cumple el octavo aniversario de la declaración unilateral de independencia. La cita llega tras la última advertencia lanzada ayer por la portavoz del partido, Míriam Nogueras, en el Congreso. Le avisó al presidente del Gobierno de que ha llegado la «hora del cambio». Así no podemos seguir, afirmó horas después.

La dirección postconvergente lleva semanas avisando de que en otoño pasarán cosas y que tiene que tomar decisiones porque la legislatura española la ve bloqueada. Sin avances en la oficialidad del catalán, sin que llegue la amnistía de Puigdemont y sin que haya empezado la negociación para la resolución del conflicto, Junts hará el lunes balance del pacto de Bruselas, a los dos años de su firma, a cambio de la investidura de Pedro Sánchez.

