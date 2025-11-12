El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen en directo en la sala de prensa del interrogatorio del fiscal general

Imagen en directo en la sala de prensa del interrogatorio del fiscal general R.C.

Crónica de un interrogatorio que no fue: «Si me pregunta mi defensa qué se me ha olvidado…»

García Ortiz, sin toga, se erigió en maestro de ceremonias en una comparecencia ensayada mil veces y sin las incómodas preguntas de las acusaciones

Melchor Sáiz-Pardo
Almudena Santos
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo, Almudena Santos y Mateo Balín

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:08

Comenta

Álvaro García Ortiz se quitó la toga, pero, aun sin sus vistosas puñetas, se erigió como el maestro de ceremonias absoluto en la hora larga ... que duró su 'no-interrogatorio' en el Tribunal Supremo. Lo inaudito de contemplar un interrogatorio sin preguntas llego al absurdo de que el propio imputado, al final de su monólogo, todavía quiso introducir nuevas ideas que se le habían quedado en el tintero y obligó a su letrado, el abogado del Estado Iñaki Ocio, a repreguntarle cuando ya había dado por cerrado el discurso de su 'cliente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizado sin vida el joven desaparecido en Getxo
  2. 2

    La actuación policial con dos heridos de bala en Barakaldo fue «improvisada»
  3. 3

    El millonario blindaje del Athletic a Selton, su nueva joya
  4. 4 La cláusula de Julen Agirrezabala que indigna al segundo portero del Valencia: «Me quedé impactado»
  5. 5 Paula Vázquez explica a Broncano su celibato voluntario: «Ya me hago yo mi comidita»
  6. 6 La desconocida saga multimillonaria de los Rubiralta
  7. 7 Los Javis se separan tras trece años de relación
  8. 8

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar
  9. 9 El SEPE pagará en estos casos el subsidio a los parados con ingresos al mes superiores al 75% del salario mínimo
  10. 10

    Italia investiga las cacerías humanas del asedio de Sarajevo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Crónica de un interrogatorio que no fue: «Si me pregunta mi defensa qué se me ha olvidado…»