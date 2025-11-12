El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Seis años de prisión por violar en Bizkaia a una mujer a la que contrató para limpiar su casa
Álvaro García Ortiz escucha este miércoles en el Supremo las explicaciones de la UCO R.C.

La defensa del fiscal general cuestiona la limpieza del trabajo de la UCO

La abogacía del Estado trata de desacreditar el volcado de los dispositivos de García Ortiz porque excederse del mandato del Supremo

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:50

Comenta

Un fiscal general del Estado empeñado en desacreditar el trabajo de la unidad de élite de la Guardia Civil ante el Tribunal Supremo. Inédito, pero ... así es. Iñaki Ocio, el abogado del Estado que representa a Álvaro García Ortiz, este miércoles desveló una de sus bazas en la estrategia de defensa: tratar de cuestionar la limpieza del trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO) durante el registro del despacho del fiscal general el 30 de octubre de 2024, donde clonaron su ordenador, su nube y su teléfono, que ya había sido cambiado previamente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizado sin vida el joven desaparecido en Getxo
  2. 2

    Pluribus, la serie de moda en Estados Unidos, se rodó en el aeropuerto de Bilbao
  3. 3

    Un okupa en un garaje atemoriza a los vecinos de Arangoiti
  4. 4 Los Javis se separan tras trece años de relación
  5. 5 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  6. 6

    La actuación policial con dos heridos de bala en Barakaldo fue «improvisada»
  7. 7

    El millonario blindaje del Athletic a Selton, su nueva joya
  8. 8 Paula Vázquez explica a Broncano su celibato voluntario: «Ya me hago yo mi comidita»
  9. 9

    EH Bildu llama a movilizarse «pacíficamente» por el partido Euskadi-Palestina
  10. 10

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La defensa del fiscal general cuestiona la limpieza del trabajo de la UCO

La defensa del fiscal general cuestiona la limpieza del trabajo de la UCO